مخطط لانشاء 3 طرق رئيسية بين عمّان والشمال

اخبار الاردن - أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد أبو حسان أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة تجاه إيجاد حلول من شأنها التسهيل على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة وعدد من الخبراء والمختصين لمناقشة موضوع تحويلة طريق إربد – عمان.

وقال أبو حسان إن اللجنة، طالبت الوزير هلسة بضرورة فتح طرق كبدائل من شأنها التخفيف عن الطريق الرئيس الذي يربط عمان بمحافظة إربد، مشيراً إلى أهمية الإسراع

بإنهاء العقبات التي تشوب الطريق بأسرع وقت ممكن.

وأضاف إن "الوزير هلسة طرح عددا من الطرق المزمع انجازها مستقبلا كبدائل، يتم دراستها حاليا من قبل الوزارة، بهدف تخفيف الضغط عن الطريق الرئيس وهي:

طريق سياحي يربط محافظتي جرش وعجلون بمحافظة البلقاء، والثاني طريق يربط محافظ عجلون بالعاصمة، والثالث طريق موازي لطريق جرش من الناحية الشرقية امتدادا لشارع الأردن بطول 45 كيلو متر.

وبين أبو حسان أن اللجنة ستتابع مع "الأشغال" مراحل الإنجاز كافة تعزيزا لمبدأ التشاركية والتعاون ما بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بحث عدد من النقاط المرتبطة بمشروع الطريق الصحراوي الممتد ما بين العاصمة والعقبة.