حالة الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة نهار اليوم وتبقى أعلى من معدلاتها العامة، بحسب موقع طقس العرب.

واوضح الموقع، ان الطقس يكون مُشمساً ومُعتدلاً في أغلب المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء باردة عُموماً في عموم المناطق ليلاً، مع ارتفاع لافت متوقع بنسب الرطوبة السطحية لتتجاوز الــ95 % في العديد من المناطق، وبالتالي تكون الفرصة ملائمة لتشكل الضباب مع ساعات الليلة وفجر غد، فيما تكون الأجواء صافية بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة .

وتوقع "طقس العرب" أن تستمر درجات الحرارة نهار غد أعلى من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام، بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس مُشمساً ولطيفاً مع ساعات الظهيرة، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.