صداح الحباشنة: الملك انقذنا والحكومة تنظر للشعب بفوقية

اخبار الاردن - استضاف برنامج في عين الحدث الذي يقدمه النائب السابق د.رائد قاقيش ويبث على قناة 'الأردن اليوم' النائب في مجلس النواب الأردني د.صداح الحباشنة.

في بداية اللقاء ورداً على سؤال حول موضوع الملايين الذي تم تداوله في الفترة الاخيرة قال الحباشتة قبل الإجابة سأقول قصتي مع مجلس النواب ,فأنا لم انزل الى الإنتخابات لغايات البرستيج, انا اريد التغيير, فهناك هم كبير هم وطن, ودخلت المجلس وانا املك طموحات وانصدمت من البيان الوزاري, الذي سبب هموماً كبيرة للشعب الأردني فأولاً ملف الغاز , وثانياً ملف المناهج المشوهة فنحن نريد لأبنائنا مناهج جيدة كالتي تربينا نحن عليها,. وثالثاً ملف رفع الأسعار الهم الذي اصاب الشعب الأردني.. فالحكومة منذ ان قدمت كانت تتوجه لرفع الأسعار وهذا كان حلها الوحيد, وفي موضوع الثقة ومناقشاتها قال الحباشنة ..نحن غلّبنا انفسنا بالخطب الرنانة وغلبنا الشعب بالسماع لها, والثقة كانت مضمونة.

واضاف: جملة اوقفتني في البيان الوزاري وهي عبارة' نحن سننتهج نهج الحكومات السابقة'.. فسبب مشاكلنا كلها هي الحكومات السابقة , نحن بحاجة الى فكر جديد, ولا نريد ان نعيد تكرار الأخطاء التي حصلت في الحكومات السابقة ونعيش اثارها اليوم.

وفي سؤال عن اسباب اتهاماته للملقي اجاب النائب صداح قائلاً: انا لا خلاف بيني وبين الملقي شخصياً ولا مصالح شخصية لي في الرد عليه ومهاجمة افعاله,لكنني امثل نبض الشارع وقناعاتي الشخصية المستمدة من الشارع هي السبب الذي يجعلني اخاطب رئيس الوزراء عندما ارى في قراراته ما يمس جيب الشارع الأردني وكرامته.

واشار: نحن عدد من النواب تضامنا لإقالة وزير الداخلية , والملك انقذنا عند قيامه بتعديل للوزارة و تغييره لوزير الداخلية السابق سلامة حماد.

وفي موضوع سد العجز المتراكم على الميزانية,قال النائب الحباشنة لو قامت الحكومة برفع سعر سلعة واحدة او سلعتين لكان كافياً لسد العجز, لكن رفع اسعار المشتقات النفطية سبب في زيادة اسعار جميع السلع مما أدى الى صعوبة كبيرة على المواطنيين وضرر كبير على اوضاعهم الإقتصادية.

وقمنا لتلاث اسابيع بإعطاء حلول لسد العجز لكن الحكومة تنظر نظرة فوقية للشعب الأردني, وفي مجلس النواب هناك عدد من اعضائه يقومون بالتطبيل للحكومة وهم من يخربون وخربوا البلد.

وفي موضوع اسعار المشتقات النفطية وارباحها قال الحباشنة.. الأخ الزبيدي, الذي شنت هجمة عليه, قام بالاجتهاد واحضر الأرقام وانا احضرت الأرقام بطريقتي الخاصة من خبراء, خالد الزبيدي ارقامه صحيحة وقال لي لم اضع الأرقام كلها, واضاف صداح ان فاتورة النفط معقدة جداً حيث لا يستطيع اي شخص استعابها.. الزبيدي كخبير وضع الأرقام وحللها, وانا سأسال الحكومة عن هذا الموضوع وانا اعتبر الرقابة , ولي الحق كنائب ومشرع في الإستفسار عن هذا الموضوع, وهذه الأرقام حقيقية.

واضاف الحباشنة ان الهيئات المستقلة تكلف الدولة ما يزيد عن المليار دينار ,وتساءل الحباشنة عن انه كيف يتم مكافأة امين عمان السابق عقل بلتاجي وأمانة عمان تعاني من ميزانية 'مكسورة' واضاف ولماذا يكافئ واداء الأمانة فاشل, وتساءل ايضاً لماذا لم تقدم حكومة هاني الملقي فاسداً واحداً؟ , في حين ان من تكون عليه شبهة فساد يتم مكافئته.

وفي سؤال لقاقيش عن ما هي الأرقام التي تعتقد انها قريبة للواحد, هل اصبح كل شخص يطلع ارقامه؟

اجاب الحباشنة.. السؤال الذي يجب ان يطرح هو لماذا اصبح صداح والزبيدي يخرجون بالأرقام؟ انا لا يهمني ان اخرج بارقام, الأردن بحاجة للشفافية .

واضاف الحباشنة انا قلت لرئيس الوزراء ان احداث الكرك اطاحت بوزير الداخلية ومدير الأمن العام, وانت يا ملقي (مع حفظ الألقاب) ستطيح بك قرارات رفع الأسعار واصرارك عليها.

وقال النائب سأحاول ان اكشف الأوراق, انا قلت انني سألجأ الى الشارع في حال لم يكون مجلس النواب كافياً لردع الحكومة الحكومة ومتابعتها,

كل مواطن اردني يدخل الى موقع الهيئات المستقلة سيجد ان كل من تم تعيينهم هم ابناء الذوات واصحاب النفوذ, وهذه الهيئات غير تابعة لمراقبة او تشريعات, ايضاً التهربات الضريبية بالمليارات من حكومات سابقة, شركة حجازي وغوشة تم مسامحتهم ب 10 مليون دينار, وكما طالب الحباشنة بالشفافية في الرواتب وارضاخها لقوانين ضبط النفقات, فالوزير يكون راتبه 3000 دينار 'على الورق', لكن يأخد بدل مياومات وبدل سفرات اكثر بكثير من ما هو مذكور.

واضاف بأن الشارع يغلي ونحن نستطيع الأن ان نضبط ايقاع الشارع , انا لا اطالب بإيسقاط الملقي بل نهج الملقي, اي يجب تغيير سياسات والنهج الذي يضر المواطن.

وناشد النائب الحباشنة جلالة الملك قائلاً: اناشد جلالة الملك من هذا المنبر ان المجلس عاجز على تلبية رغبات الناس, والوزارة ضعيفة لا يمكنها ايجاد حلول للشعب ولا تمس الا جيب المواطن, واوجه رسالة للشعب الأردني, راقب اداء نائبك يجب تقييمه, كيف تصوت لنائب قام بضرر لك ومس جيبك.

وفي موضوع القانون الإنتخابي قال الحباشنة انه يجب تغيير قانون الإنتخاب,و سأسعى لتغييره.

وطالب الحباشنة الحكومة بأن لا تجبر الشعب والنواب على اللجوء الى الشارع قائلاً ارجو من الحكومة ان لا تجبرنا ان نلجأ للشارع, فنحن لا نضمن الشارع, نحن نريد امن الوطن, نحن نريد من الحكومة ان تجد حلول للأزمة المالية التي يدعون بها , رئيس الوزراء يستطيع مواجهة المواطن لكن لا يستطيع مواجهة الفساد المتنفذ من الفساد.

وقال انا لا اخاف الا من رب العالمين, انا لا ابحث عن بطولات نحن فقط نريد ارضاء الشارع الأردني, انا اعتذر للشعب الأردني , فنحن كمجلس نواب قصرنا مع الشعب الأردني, يجب ان نحافظ على الطبقة المتوسطة, يجب ان يكون راتب المواطن الأردني 1000 دينار.