حالة الطقس ليومي الاربعاء والخمبس

اخبار الاردن - تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة نهار اليوم نسبةً لهذا الوقت من العام، بحدود 2-3 درجات مئوية.



وحسب موقع "طقس العرب"، يكون الطقس صباحاً غائما جزئياً الى غائم أحياناً بسحب منخفضة كما تبقى الأجواء ضبابية خاصة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية، فيما يتحول الطقس خلال ساعات النهار ليصبح مُشمساً ولطيفاً مع ساعات الظهيرة، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



في خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر مرتفع الموج.



اما ليل اليوم فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية مع بقاء الأجواء باردة. وتكون الأجواء صافية بوجه عام. وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة تنشط فجراً في بعض المناطق.