تفاصيل جديدة عن وفاة سيده وابنها "شنقا" في الزرقاء
منذ 7 ساعة 50 دقيقة
اخبار الاردن - عثر على سيدة تبلغ من العمر 25 عاما وطفلها البالغ من العمر ٥ سنوات مشنوقين بحبل مساء اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الامير حسن بالزرقاء.
وقال مصدر أمني انه لم تكن هناك اي مشاكل بين السيدة وزوجها وبحسب التحليل الجنائي, فإن السيدة بعد اعدادها للطعام وجدت ابنها متوفياً جراء اختناقه بحبل'الأرجوحة' مما سبب لها صدمة نفسية حادة ادت الى قيامها بشنق نفسها مما ادى الى وفاتها بحسب ما ذكر المصدر.
وباشرت الاجهزة الأمنية بفتح ملف موسع للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادثة، وتم اخلاء الجثث الى مستشفى الامير فيصل.عمون