تفاصيل جديدة عن وفاة سيده وابنها "شنقا" في الزرقاء

اخبار الاردن - عثر على سيدة تبلغ من العمر 25 عاما وطفلها البالغ من العمر ٥ سنوات مشنوقين بحبل مساء اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الامير حسن بالزرقاء.

اخبار الاردن - عثر على سيدة تبلغ من العمر 25 عاما وطفلها البالغ من العمر ٥ سنوات مشنوقين بحبل مساء اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الامير حسن بالزرقاء.

اخبار الاردن - عثر على سيدة تبلغ من العمر 25 عاما وطفلها البالغ من العمر ٥ سنوات مشنوقين بحبل مساء اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الامير حسن بالزرقاء.