الملقي في البرلمان التركي.. صور

اخبار الاردن - أجرى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الثلاثاء، زيارة إلى مبنى البرلمان التركي الذي تعرض إلى قصف من قبل الانقلابيين في 15 يوليو/تموز الماضي بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.



واستقبل الملقي والوفد المرافق له، من قبل نائبة رئيس البرلمان التركي، عائشة نور باهجه قابيلي.



وانتقل الملقي فيما بعد إلى قسم البرلمان الذي تعرض للقصف، حيث وضع إكليلا من الزهور في المكان.



وحصل الملقي على معلومات حول الأحداث التي وقعت ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة.



وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الملقي، أنقرة، والتقى نظيره التركي بن علي يلدريم ظهرا، وتناولا العديد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ثم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بالعاصمة.



وتأتي زيارة الملقي التي تستمر ليوم واحد، في إطار بحث عدد من الملفّات المشتركة، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا التي تهمّ البلدين، ويرافق الملقي في زيارته هذه، عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.































