راموس يقود ريال مدريد لفوز جديد على نابولي

اخبار الاردن - سجل سيرجيو راموس هدفا من ضربة رأس وتسبب في هدف آخر بنفس الطريقة في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 خارج أرضه على نابولي ويتأهل حامل اللقب إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدا نابولي الايطالي قادرا على تعويض تأخره 3-1 ذهابا في مدريد بعدما فرض هيمنته في الشوط الأول وتقدم عبر دريس ميرتنز في الدقيقة 24.

لكن آمال نابولي في التأهل لدور الثمانية لأول مرة تحطمت بعدما كرر المدافع راموس هوايته في انقاذ فريقه بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 51.

وكرر راموس الأمر بعد ست دقائق لكن تسديدته اصطدمت برأس ميرتنز لتتجه الكرة للشباك واحتسب الاتحاد الأوروبي للعبة الهدف لصالح المهاجم البلجيكي.

وأضاف البديل ألفارو موراتا هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق ريال 6-2 في مجموع المباراتين ويبلغ دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي.