ولي العهد على برنامج المشاهير.. فيديو
منذ 7 ساعة 36 دقيقة
اخبار الاردن - تحدث برنامج 'ET' بالعربي المختص بقصص عن المشاهير بفقرة 'ستار تراك' عن ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله, واصفاً اياه بالأمير الأشهر من العائلات الملكية كما ان سموه يحمل على عاتقه عبئاً كبيراً فهو ولي العهد وينوب عن والده الملك عبدالله في الكثير من المناسبات الدولية, كما ان لسموه دور كبير في العديد من المبادرات والعمل التطوعي والرياضة, واضاف البرنامج ان سمو ولي العهد انهى دراسته في التاريخ الدولي من جورج تاون ويحمل رتبة ملازم ثاني في الجيش العربي.
وتتطرق البرنامج الى صفحة الإنستغرام الخاصة بسموه الحاصلة على 965 الف متابع في حين هو يقوم بمتابعة حسابين (حساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي والحساب الرسمي لجلالة الملكة رانيا العبدالله) وتناول البرنامج بعضاً من الصور التي نشرها سموه على حسابه الإنستغرامي.
وذكر البرنامج ان سموه لا يملك حساب فيسبوك رسمي بإسمه , وان سموه اختار ان يمشي على خطى والده الملك عبدالله, واختتمت الفقرة باللفت الى ان سموه يستخدم هاشتاج 'اردننا' بعد كل صورة على صفحته الإنستغرام.