ولي العهد على برنامج المشاهير.. فيديو

اخبار الاردن - تحدث برنامج 'ET' بالعربي المختص بقصص عن المشاهير بفقرة 'ستار تراك' عن ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله, واصفاً اياه بالأمير الأشهر من العائلات الملكية كما ان سموه يحمل على عاتقه عبئاً كبيراً فهو ولي العهد وينوب عن والده الملك عبدالله في الكثير من المناسبات الدولية, كما ان لسموه دور كبير في العديد من المبادرات والعمل التطوعي والرياضة, واضاف البرنامج ان سمو ولي العهد انهى دراسته في التاريخ الدولي من جورج تاون ويحمل رتبة ملازم ثاني في الجيش العربي.