برشلونة يعبر سان جيرمان في مباراة مثيرة

اخبار الاردن - حقق برشلونة الاسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 الاربعاء في اياب الدور الثاني.



وسجل الاوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (90+5) لبرشلونة، والاوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جرمان.



وبات برشلونة أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهابا في دور خروج المغلوب.



وبانت ملامح تأهل برشلونة في وقت مبكر بعد أن تقدم 3-صفر مقتربا جدا من تعويض خسارته القاسية ذهابا برباعية نظيفة، لكن كافاني خطف هدفا لفريق العاصمة الباريسية وكان على وشك أن يقضي فيه على آمال مواطنه لويس سواريز ورفاقه الكاتالونيين.



ولم يستسلم لاعبو الفريق الكاتالوني وخطف نيمار هدفين قبيل نهاية الوقت الاصلي، ثم أضاف سيرجي روبرتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت الضائع.



وحسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى ربع النهائي أيضا بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 4-صفر. وكان بنفيكا فاز ذهابا 1-صفر.



ولحق برشلونة وبوروسيا دورتموند بريال مدريد الاسباني حامل اللقب وبايرن ميونيخ الالماني اللذين تأهلا امس الثلاثاء على حساب نابولي الايطالي وارسنال الانكليزي على التوالي.



- معجزة كامب نو -



أكد برشلونة عقدته لسان جرمان بعد أن أخرجه من الدور ربع النهائي في المواجهتين السابقتين.



ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جرمان دون ان يخسر امام برشلونة (2-2 ذهابا في باريس و1-1 اياب في برشلونة، وتأهل الاخير لتسجيله اكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهابا وايابا موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-صفر في برشلونة).



والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على ارضه وخسر 1-3 في كامب نو.



ولعب الفريقان بأفضل عناصرهما فشكل الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز وصانعا اللعب اندريس اينييستا والكرواتي ايفان راكيتيتش نواة تشكيلة برشلونة، والايطالي ماركو فيراتي والبرازيلي لوكاس مورا وكافاني والالماني جوليان دراكسلر نقطة الثقل في صفوف باريس سان جرمان.



وأبقى الاسباني اوناي ايمري مدرب سان جرمان لاعب الوسط الارجنتيني انخل دي ماريا على مقاعد البدلاء لعودته للتو من اصابة تعرض لها في مباراة الذهاب التي سجل فيها هدفين. ولم يشارك دي ماريا في اي مباراة منذ ذلك الحين.



وسعى برشلونة منذ البداية الى الامساك بزمام الامور، وحصل ما كان يتمناه بافتتاح التسجيل في وقت مبكر جدا وتحديدا في الدقيقة الثالثة حين وصلت كرة الى داخل المنطقة أخطأ الدفاع في تشتيتها فتهيأت أمام سواريز أكملها برأسه من فوق الحارس الالماني كيفن تراب فاجتازت خط المرمى قبل أن يلحق بها أحد المدافعين.



وبقيت الافضلية كاتالونية من دون فرص مركزة على المرمى بسبب الرقابة الدفاعية اللصيقة للاعبي باريس سان جرمان على حامل الكرة.



واستعجل اصحاب الارض اضافة هدف ثان، فتكفل ميسي بالكرات الثابتة من دون ان يصيب نجاحا، وارسل البرازيلي نيمار كرة لامست القائم الايسر (18)، وسدد اينييستا من بعيد فعلت كرته العارضة بقليل (27).



وارتفعت نسبة الامل امام بطل اسبانيا المتوج بالبطولة الاوروبية خمس مرات آخرها في 2015، فجاء الهدف الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الاول حين أرسل نيمار كرة فوق المدافعين إلى اينييستا داخل المنطقة فلحق بها قبل أن تخرج ومررها أمام المرمى لكن كورزاوا حولها عن طريق الخطأ في الزاوية اليسرى لمرمى تراب.



وتكرر سيناريو الشوط الاول، اذ وجد برشلونة نفسه أمام فرصة اضافة هدف ثالث مبكرا.



ففي الدقيقة الثالثة، انطلق برشلونة من الجهة اليسرى ومرر اينييستا كرة الى نيمار داخل المنطقة لكنه تعرض الى عرقلة من توماس مونييه فاحتسب الحكم الالماني دنيتس ايتيكين ركلة جزاء انبرى لها ميسي واضعا الكرة بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى (50).



ورفع ميسي رصيده في صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم الى 11 هدفا، والى 94 هدفا في جميع مشاركاته فيها، مقلصا الفارق مع الهداف التاريخي لها البرتغالي كريستيانو رونالدو الى هدفين (96 هدفا مقابل 94).



وظهرت خطورة سان جرمان تدريجيا، فأصاب كافاني القائم الايسر لمرمى برشلونة إثر كرة من الجهة اليمنى مررها مونييه (52)، لكن الاوروغوياني نفذ المهمة المطلوبة منه على أكمل وجه حين وصلته كرة داخل المنطقة فسددها رائعة في سقف الشباك لم يحرك لها الحارس الالماني مارك-اندري تير شتيغن ساكنا (63).



وجاء الهدفان الرابع والخامس لبرشلونة بواسطة نيمار، الاول من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين، والثانية من ركلة جزاء اثر عرقلة على سواريز في الدقيقة الاخيرة، قبل ان يخطف سيرجي روبرتو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع مانحا فريقه بطاقة التأهل الى دور الثمانية.



أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:



- هاتريك لاوباميانغ -



على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند، عوض الدولي الغابوني بيار ايميريك اوبياميانغ اهداره لركلة جزاء ذهابا وسجل ثلاثية ساهم بها في الفوز الكبير على بنفيكا برباعية نظيفة.



وسجل اوباميانغ الاهداف في الدقائق 4 و61 و85، واضاف الاميركي كريستيان بوليسيتش الرابع (59).



ورفع اوباميانغ رصيده الى 8 اهداف في المسابقة هذا الموسم.



وكان بنفيكا فاز 1-صفر ذهابا.



وخاض بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013، المباراة في غياب نجمه ماركو رويس بسبب الاصابة ودفع مدربه توماس توخيل ببوليسيتش مكانه وكان عند حسن ظنه.



ومنح اوباميانغ التقدم لبوروسيا دورتموند بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة رأسية للاميركي كريستيان بوليسيتش اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه (4).



واضاف بوليسيتش الهدف الثاني اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من البولندي لوكاس بيتشيك فتابعها ساقطة فوق الحارس البرازيلي ايدرسون (59).



وعزز اوباميانغ بالثالث اثر تمريرة عرضية من مارسيل شميلتسر فتابعها بيمناه على يسار الحارس ايدرسون (61).



واضاف اوباميانغ هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من اريك دورم (85).

الفرنسية