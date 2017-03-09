الوفيات 2017-3-9
منذ 9 ساعة 25 دقيقة
اخبار الاردن -
- سعود جخيدم العطيوي - العقبة
- رياض ذياب ابو غوش - دابوق
- باسم جليل قرموط - الصويفية
- موسى عبدالفتاح عبدالله عمرو - ابو نصير
- روز نصري صيداوي - الصويفية
- خرما عقيل نشيوات - السلط
- هشام راضي الطاهر - أم أذينة
- أسعد اندريا أسعد الرفيدي - الصويفية
- ابراهيم سالم بخيت فاخوري - خلدا
- فايق يعقوب عودة عبدالله - الصويفية
- خيرية عوض الشيخ اسماعيل - اربد
- نضال سالم علي الزعبي - أم العمد
- احمد صالح المفلح الخريسات - السلط
انا لله وانا اليه راجعون