تشكيلات ادارية واسعة في الداخلية

اخبار الاردن - قرر وزير الداخلية غالب الزعبي اجراء تشكيلات ادارية في الوزارة شملت نقل 72 موظفا الى مديريات التنمية المحلية بمراكز المحافظات التي يعملون فيها وذلك تماشيا مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.



وقال الوزير الزعبي في تصريح صحفي الاربعاء، ان القرار يأتي في اطار الاستعدادات للبدء بتطبيق مشروع اللامركزية والذي تعمل وزارة الداخلية حاليا بجميع طواقمها وكوادرها على انجاز جميع الاجراءات الادارية والفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح المشروع قبل بدء الانتخابات في منتصف شهر آب المقبل.



واضاف الوزير انه تم اعادة هيكلة مديريات التنمية المحلية التي استحدثت في جميع مراكز المحافظات وانشاء ستة اقسام تتبع لهذه المديريات وهي اقسام التخطيط والاستثمار، متابعة المشروعات، الشؤون القانونية، الشؤون المالية، المعلومات، التواصل المجتمعي وتكافؤ الفرص.



وبين ان هذا الاجراء تم من داخل مراكز المحافظات التي يعملون بها ونقلهم الى هذه الاقسام بهدف اطلاعهم وتدريبهم على مشروع اللامركزية وذلك تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة والمتضمن ايلاء موضوع اللامركزية الاهمية القصوى، والبدء بالإجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات وتحقيق المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة بالقانون من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية واية امور اخرى يتطلبها القانون.