تعيين مساعدين اثنين لكل مدير مدرسة

اخبار الاردن - اكد امين عام وزارة التربية والتعليم محمد العكور ان الوزارة بصدد إعادة النظر بتعيين مساعدين اثنين لكل مدير مدرسة، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به مدير المدرسة فنيا واداريا.

وأضاف خلال رعايته امس حفل تكريم العاملين في امتحانات الثانوية العامة والأجهزة الأمنية المختلفة ان الوزارة كانت قد أوقفت قرار تعيين المساعدين طيلة العامين الماضيين وارتأت حاليا اعادة النظر بتفعيل القرار لقناعات الوزارة بانها تخدم العملية التعليمية.

ولفت إلى أهمية دعم جهاز الاشراف الذي يعتبر الذراع الفني لمدير المدرسة، مبينا ان هناك خططا وبرامج لإعداد المعلم وتدريبه الى جانب مدير المدرسة واعادة تأهيل مديري المدارس ضمن معايير فنيه تخدم العملية التربوية. وأشار عكور الى الصعوبات التي واجهت الوزارة خاصة في منطقة الرمثا نتيجة اللجوء السوري وما رافق ذلك من ازدحام في الغرف الصفية؛ ما اضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الموقف الجديد وتم استئجار عدد من الابنية كمدارس وإضافة ملاحق متحركة لمواجهة اللجوء السوري، مؤكدا ان من حق هؤلاء الأطفال التعلم.

وبين العكور ان تظافر الجهود في امتحانات الثانوية العامة وتكاملها مع كافة الأطراف قد حقق أهدافه، مشيرا إلى ان المخالفات في الامتحانات هبطت من 7000 مخالفة الى369 مخالفة هذا العام على مستوى المملكه وهو مؤشر ممتاز ويدل على الضبط التام للامتحانات، مثمنا دور الأجهزة الرقابية والامنية التي أثمرت في هذا المجال.

وكان مدير التربية الدكتور نواف الخوالدة اكد في كلمته ان تظافر الجهود من كافة الأطراف المعنية خلال امتحانات الثانوية العامة قد أثمرت إيجابا، لافتا الى ان المديرية سجلت فقط 79 مخالفة خلال الدورة الشتوية. وبين أن الجهود النوعية التي بذلت خلال الامتحانات كان هدفها الأول والأخير تحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها لتعزيز عملية تطوير القطاع التعليمي منهجا وإدارة وكادرا بشرياً وليس الضغط على أبنائنا الطلبة كما كان يشاع وجاءت عملية ضبط الامتحانات استناداً الى مضامين رؤية الوزارة وسياستها الوطنية بهذا الشأن.

وعلى هامش الحفل وزع راعي الحفل الشهادات والدروع التقديرية على المكرمين وحضر الحفل متصرف اللواء الدكتور خالد أبو عليم ورئيس قسم الاشراف الدكتور حسين السعيدي ورئيس قسمي الاعلام والديوان غازي الزعبي وعدد من المسؤولين في اللواء.