مالك حداد يعزي الوطن بضحايا الحادث المفجع

اخبار الاردن - سهم العبادي - عبر مالك حداد مدير عام شركة جت عن تعازيه الحارة لكافة ابناء الوطن ولاسر الضحايا على وجه الخصوص الذين قضوا اثر حادث سير بين حافلة وشاحنة نقل ادى الى وفاة سبعة اشخاص واصابة اخرين .

وقال حداد انه لابد من وقفة جادة للحد من الحوادث المرورية على الطريق الصحراوي ووضع مسارب خاصة للشاحنات.

يذكر ان التقرير الامني للحادث اكد ان سبب الحادث ناجم عن انفلات اطار الشاحنة مما تسبب بهذا الحادث الاليم .

وتكررت الحوادث على طريق الموت كما يسميه مستخدميه ورغم نداءاتهم المتكررة للجهات الرسمية بضرورة العمل على اعادة صيانته وتأهيلة والمطالبة بوجود مسرب خاص للشاحنات حيث انه الطريق الذي يربط المملكة بجنوبة وتسلكه الشاحنات بشكل يومي ومكثف مما يشكل خطرا على باقي مستخدمي الطريق بالاضافة الى انعدام الشواخص الارشادية .

اسرة "اخبار الاردن" تعزي الوطن وتترحم على المتوفين وتدعو للمصابين بالشفاء العاجل وتناشد الحكومة بضرورة وضع هذا الطريق في اقصى الاولويات لتجنب الخسائر بالارواح بالاضافة الى الخسائر الاقتصادية .