ارتفاع وفيات "الصحراوي" الى 9 وتسجيل 19اصابة.. اسماء
منذ 4 ساعة 9 دقيقة
اخبار الاردن - ذكر المكتب الإعلامي في الدفاع المدني أنه توفي عصر اليوم تسعة أشخاص ثمانية منهم أردنيين وواحد مصري الجنسية وأصيب 19 آخرين بكسور وجروح ورضوض اثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين تريلا وحافلة ركاب متوسطة (كوستر ) وسيارة ركوب صغيرة على الطريق الصحراوي / منطقة القطرانة .
وأضافت المصادر ذاتها أن فرق الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء المتوفين إلى مستشفى الأمير علي ومستشفى الكرك الحكومي , وحالة المصابين العامة مابين البالغة والمتوسطة.
وقامت أجهزة الدفاع المدني بنقل المصابين الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الكرك العسكري وتبين أن أربع من المصابين من عائلة واحدة.
اسماء المصابين في مستشفى الكرك الحكومي:
فخري الجعافرة
راضي الجعافرة
ريما الجعافرة
لمار الجعافرة
محمد المواجدة
سمير غريب ابو سعد
تسنيم الشقور
هاشم محمد هاشم
اسماء المصابين في مستشفى الكرك العسكري:
محمود القادري
هبة كردش
ساجدة الزغول
صلاح الزغول
الطفل عدي الزغول
الطفل طارق صلا الزغول
عبدالله عبدالمجيد
حسن القيسي