ارتفاع وفيات "الصحراوي" الى 9 وتسجيل 19اصابة.. اسماء

اخبار الاردن - ذكر المكتب الإعلامي في الدفاع المدني أنه توفي عصر اليوم تسعة أشخاص ثمانية منهم أردنيين وواحد مصري الجنسية وأصيب 19 آخرين بكسور وجروح ورضوض اثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين تريلا وحافلة ركاب متوسطة (كوستر ) وسيارة ركوب صغيرة على الطريق الصحراوي / منطقة القطرانة .