تفاصل مقتل شرطي على يد زميله داخل زنزانة مساجين

اخبار الاردن - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطي تسبب بوفاة زميله اثناء عبث المغدور بالمسدس، حيث حاول المتهم الامساك بيد زميله وتخليص السلاح منه الا انه اثناء عملية استرجاع السلاح خرجت طلقة واحدة باتجاه الشرطي المتوفى ما ادى لوفاته على الفور.

اخبار الاردن - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطي تسبب بوفاة زميله اثناء عبث المغدور بالمسدس، حيث حاول المتهم الامساك بيد زميله وتخليص السلاح منه الا انه اثناء عملية استرجاع السلاح خرجت طلقة واحدة باتجاه الشرطي المتوفى ما ادى لوفاته على الفور.

اخبار الاردن - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطي تسبب بوفاة زميله اثناء عبث المغدور بالمسدس، حيث حاول المتهم الامساك بيد زميله وتخليص السلاح منه الا انه اثناء عملية استرجاع السلاح خرجت طلقة واحدة باتجاه الشرطي المتوفى ما ادى لوفاته على الفور.