تفاصل مقتل شرطي على يد زميله داخل زنزانة مساجين
منذ 4 ساعة
اخبار الاردن - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطي تسبب بوفاة زميله اثناء عبث المغدور بالمسدس، حيث حاول المتهم الامساك بيد زميله وتخليص السلاح منه الا انه اثناء عملية استرجاع السلاح خرجت طلقة واحدة باتجاه الشرطي المتوفى ما ادى لوفاته على الفور.
واصيب الشرطي المتهم بحالة من الصمت، مصدوما ومتأثرا وحزينا على زميله بعد ان تبين له ان الطلقة اصابت زميله.
وقررت المحكمة تعديل التهمة التي كانت اسندت اليه من جناية القتل القصد الى جناية التسبب بالوفاة وحبسه سنة ونصف.
واشارت المحكمة في قرارها انه لم يثبت ان المتهم والمغدور كانا يلعبان لعبة الموت بتبادل الضغط على زناد مسدس الطاحونة باتجاه بعضهما.
وبين القرار ان المتوفى يعمل سائقا في مديرية الامن العام بينما يعمل المتهم حارس زنزانة في احد مراكز الاصلاح والتأهيل ،لافتا القرار انه اثناء مغادرتهم الى مركز الاصلاح والتأهيل توقفوا عند احد الاكشاك لشراء القهوة والدخان، حيث قام الشرطي المتوفى بالإمساك بمسدس زميل له كان يضعه على 'التابلو' الامامي لسيارة نقل المساجين، ووجه المتوفى المسدس نحو نفسه فطلب منه المتهم عدم العبث بالسلاح وقام بالإمساك بيده وتمكن من تخليص السلاح منه الا انه اثناء عملية استرجاع السلاح خرجت طلقة واحدة باتجاه الشرطي المتوفى ونتج عنها وفاته على الفور.
وقالت المحكمة في قرارها ان وفاة الشرطي نجمت عن الاهمال وقلة الاحتراز نتيجة لعبه بالمسدس مع المتهم على مقربة من مكان جلوسهما وان فعل المتهم يشكل التطبيق القانوني جرم التسبب بالوفاة .
واكدت ان قرار محكمة الشرطة جاء مستوفيا لمقوماته ومشتملا على اسبابه وخاليا من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.