مرضٌ نادر حوَّل صاحبه إلى "شبح"!.. صور

اخبار الاردن - يعاني مراهق هندي يدعى ميلان (16 عاماً) من مرضٍ غريب ونادر جداً، ملأ وجهه وجسمه كاملاً بالأورام. ويعود سبب هذا المرض إلى خلل جيني نادر حدوثه، ويعرف بـ"الورم العصبي الليفي" Neurofibromatosis، وهو المرض الذي حوَّل حياته إلى جحيم.

ويجبر هذا المرض الغريب ميلان على البقاء حبيساً داخل غرفته طيلة الوقت، وذلك بسبب خوف الناس منه، وعدم رغبة الأطفال في مثل عمره من الاقتراب منه، بحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي". كذلك، فإنَّ المرض الغريب الذي أصاب ميلان، جعل سكان المنطقة التي يسكن بها يسمونه بـ"الولد الشبح". فالأورام التي ملأت جسده ووجهه، غطَّت على فمه وأنفه وعيونه، بل منعته من الكلام أو حتى التنفس بطريقةٍ سليمة.

وبحسب ما تروي عائلته، فقد بدأ ميلان يعاني من ذلك المرض وهو صغير وذلك بسبب خطأ طبي، حيث وصف له الأطباء في القرية التي يعيش بها دواء خطأ لعلاج "شامة" مؤلمة ظهرت في جسمه، إلا أن فقر أبيه منعه من اللجوء لأطباء آخرين خارج المكان الذي يعيش فيه، ما أدى إلى تطور الأمر بذلك الشكل مع ميلان.

ويرى الأطباء أن بعض الحالات من ذلك المرض النادر ليس لها علاج، وهو يصيب شخصاً واحداً من كل 33 ألف شخص حول العالم.











































