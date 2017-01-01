الى عشاق لعبة الحية على نوكيا.. هذا الخبر سيفرحكم

اخبار الاردن - أطلقت شركة HMD العالمية، المنتجة لأجهزة هاتف نوكيا، عن النسخة الجديدة من لعبة الحية على منصة مسنجر، وهي جزء من تجربة منصة الألعاب الفورية من فيسبوك.

- أطلقت شركة HMD العالمية، المنتجة لأجهزة هاتف نوكيا، عن النسخة الجديدة من لعبة الحية على منصة مسنجر، وهي جزء من تجربة منصة الألعاب الفورية من فيسبوك.

وتعود لعبة الحية الى قلوب الناس وهي مصممة بحيث يتشارك في لعبها الأصدقاء بمتعة أكبر من السابق، وكانت لعبة الحية قد ظهرت على أجهزة نوكيا في أواخر التسعينيات ومنذ ذلك الوقت انتشرت على أكثر من 400 مليون جهاز هاتف.

ولا يحتاج المستخدمون بعد اليوم للعودة الى أجهزتهم القديمة لاستعادة شعور الحنين السابق، حيث تدعو شركة HMD العالمية الى تواصل عالمي بين الأفراد من خلال اللعبة المجانية وتحدي الأصدقاء للعب، مستخدمين منصة الألعاب الفورية من فيسبوك.

وسيتمكن اللاعبون من تحريك الحية على الشاشة تماشياً مع اللعبة الأصلية، بحيث تأكل التفاح والحشرات حاصدة النقاط في طريقها، وكلما ازداد أكل الحية ازداد معه نمو حجمها معززة بذلك عنصر التحدي في التحكم باللعبة.

وتتضمن اللعبة ست مراحل ممتعة، حيث تحتوي كل مرحلة على خلفية مختلفة وجلد مختلف للحية، ويمكن للاعبين اختيار سرعة واحدة من ثلاث سرعات، ويرتفع عدد النقاط كلما ازدادت السرعة.

ويمكن للاعبين إضافة الى ذلك الاطلاع على رصيد حامل أكبر عدد من النقاط على لوحة السلم إما بشكل فردي أو كمجموعة، مما يعزز من عنصر المنافسة الودية.