علامات و اعراض الاصابة بالسرطان

اخبار الاردن - أنت مصاب بالسرطان ” أخطر ثلاث كلمات لا تود أن تسمعهم طوال حياتك ! عفانا الله واياكم ! نقدم لكم أعراض لا يجب الاستهانه بها ابدا فإذا ظهرت عليك يجب فوراً استشارة طبيب و البدأ بالكشف الكامل على صحتك نعرفكم اليوم على هذه الأعراض والعلامات لنتوخي جميعا الحذر





فالسرطان عبارة عن نمو غير طبيعي لنسيج من أنسجة الجسم لذلك فهو يصيب أنواع مختلفة من الأعضاء وتختلف الأعراض عادة بإختلاف العضو أو النسيج المصاب وهو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة من الأمراض التي تتميز بالنمو والانقسام من غير حدود لخلايا أنسجه الجسم وقدرة هذه الخلايا على غزو الأنسجه المجاورة وتدميرها أو الانتقال إلى الأنسجة البعيدة عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي هي مايسمى بالورم الخبيث.



وتتميز الخلايا السرطانية بقدرتها على تغلل وغزو الأنسجة الطبيعية المحيطة بها , و الانتشار, فإذا وصلت إلى وعاء دموى أو ليمفاوى تقتحمه وتسير مع تيار الدم أو الليمف لتنتقل إلى أعضاء أخرى بعيدة وتكون أوراما ثانوية خبيثة لها نفس الصفات من حيث النمو والقدرة على الإنتشار.



وللأسف أصبح الأن في أمريكا الشمالية أكثر من 5,000 شخص يصابوا بالسرطان وأصبح هو السبب الرئيسي للوفاة الكثير من الأشخاص .



وقد مارس الأمريكي دايفيد براونستين دكتوراه في الطب وقد أمضي وقت كبير من حياته الطبية في دراسة السرطان .وتعلم أفضل طرق للوقاية منه.



ويقول دكتور براونستين أثبت الإحصاءات أننا لم نستطيع حتي الأن أن نتصر في حرب السرطان . وظلت معدلات الوفاة ثابتة دون تغير علي مدي السنوات الماضية بالإضافة إلي ذلك حقتت علاجات السرطان فشل ذريع وخاصة المحاولات الأولي لإكتشاف العلاج المناسب.



الرابح الوحيدة في علاجات السرطان هي الشركة المصنعة حيث تجني العديد من ملايين الدولارات . ونحن هنا نعرض لك فيديو يوضح نتائج مذهله . ونوضح في هذا الفيديو خمس علامات محددة لتشخيص مرض السرطان في حياتك .



و تنقسم أعراض السرطان عموما إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي :



أعراض عامة: كفقدان الوزن، تعب وإرهاق عام، فقدان الشهية، التعرق خصوصاً أثناء الليل.

أعراض موضعية: كظهور كتلة صلبة أو تغيرات في شكل سطح الجلد الخارجي.

أعراض تدل على الانتشار: كحدوث تضخم في الغدد الليمفاوية المختلفة في الجسم أو في الكبد أو ألم في العظام.

وهناك أعراض أخري ليست بالضرورة أعراض مرض خبيث ولكنها في نفس الوقت قد تكون الإنذار الأول بحدوث الخبث والأعراض مثل



نقص غير مقصود في الوزن يتجاوز 10% من الوزن خلال 6أشهر

تغير في عادات التبول

سيلان أو نزف غير طبيعي من فوهات البدن

كتلة أو تمسك في أي مكان من الجسم وخاصة الثدي عند المرأة

بح أو سعال لا يستجيب للعلاج خاصة إذا ترافق مع نفث الدم

تقرح لا يستجيب للعلاج خلال 20 يوم

تعرق ليلي غزير وغير طبيعي

وأيضا يوضح الفيديو سبع خطوات بسيطة وذكية لمنع سيطرة السرطان علي جمسك .



و نساعدك علي معرفة كيفية قتل الخلايا السرطانية



أسهل طرق لتجنب العوامل المعروفة والتي تسبب السرطان



تفسير العلاقة المعروفة بين اليود والسرطان .



وأكثر من هذا بكثير .



ووفقاً لما يعرضه براونستين والذي يوضح كيفية قتل الخلايا السرطانية قبل أن تتكاثر وتدمر جسدك .



وهناك بعض الأعراض القابلة للشفاء :



وتصل نسبة الشفاء حاليا إلى 50% من المرضى المصابين بالسرطان ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة فى ظل إنتشار مراكز الاكتشاف المبكر وتقدم وسائل العلاج وتوافرها على نطاق واسعويكاد يخلو مرض السرطان من الأعراض فى مراحله المبكرة إلا أن هناك مؤشرات يجب الحظر منها وهى أن الأورام تظهر فى أى مكان من الجسم خاصة إذا استمر فى النمو لمدة أكثر من إسبوعين ومعظمها لا يصاحبه ألم وظهور أورام ملونة على الجلد أو أى تغيير فى الشامة من حيث الحجم أو اللون والقروح التى ليس لها سبب واضح ولا تستجيب لعلاج عادى لمدة إسبوعين ، النزيف الدموى ومعظمها لا يصاحبه اى الم وظهور أورام ملونة على الجلد أو أى تغيير فى الشامة من حيث الحجم أو اللون والقروح التى ليس لها سبب واضح ولا تستجيب لعلاج عادى لمدة اسبوعين , النزيف الدموى من فتحات الجسم مثل الأنف والفم وفتحات مجرى البول أو الشرج أو الرحم , والإفرازات غير العادية من فتحات الجسم خاصة ذات الرائحة الكريهة بالاضافة الى تغيير العادات مثل صعوبة فى البلع أو سوء هضم مستمر أو اضطراب فى الأمعاء كالاسهال او الامساك المستمر او بحة مستمرة فى الصوت أو سعال يستمر اكثر من أسبوعين بالرغم من العلاج العادى وفى حالة ظهور مثل هذه المؤثرات عليه التوجه لمراكز الأورام لإجراء الفحوصات وإستبعاد حدوث الإصابة بالسرطان.



والخبر السار هنا ، أنك لن تصبح من أحد ضحايا السرطان ويوضح دكتور براونستين بعض الخطوات التي تتبعها لمنع الإصابة من السرطان . و أن هناك أعراض عامة قد تظهر مع وجود المرض مثل فقدان الوزن وفقدان الشهية والإرتفاع في درجة الحرارة إلا أن هذه الأعراض بالطبع لا تعني وجود مرض السرطان فهي قد تصاحب أي مرض أخر وأحياناً حتي الحالة النفسية قد تتسبب في أعراض مشابهة لذا لا يمكن تشخيص المرض إلا بعد الفحص الطبي الشامل وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من الأنسجة لفحها تحت المجهر .