نتائج انتخابات اتحاد طلبة العلوم والتكنولوجيا.. أسماء

وتظهر النتائج حصول المستقلين على غالبية المقاعد ، حيث تنافس الطلبة على 43 مقعدا وتمكنت الكتلة المستقلة في الجامعة من حصد 27 مقعدا مقابل 16 مقعدا للاتجاه الإسلامي.. وتاليا النتائج الاولية: