نتائج انتخابات اتحاد طلبة العلوم والتكنولوجيا.. أسماء
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اخبار الاردن - أُعلنت النتائج الأولية لانتخابات مقاعد اتحاد الطلبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا التي جرت الخميس .
وتظهر النتائج حصول المستقلين على غالبية المقاعد ، حيث تنافس الطلبة على 43 مقعدا وتمكنت الكتلة المستقلة في الجامعة من حصد 27 مقعدا مقابل 16 مقعدا للاتجاه الإسلامي.. وتاليا النتائج الاولية:
قسم الهندسة المدنية :
صهيب الزريقات (مستقل)
انس العدمات
قسم هندسه البرمجيات
تاج الدين قرعان (كتلة)
قسم علوم الحاسوب
عمران بشابشة (مستقل)
قسم هندسة الحاسوب
(حمزه الزعبي)
قسم هندسة وأمن شبكات الحاسوب
باسم كمال علي حمد ( مستقل )
قسم الهندسه الكيميائية
احمد الصادق (مستقل)
قسم الهندسة الصناعية
حمزة الصالح (مستقل)
قسم الهندسة الميكانيكية
جلال الدين ابو حسان (مستقل)
قسم الهندسة الطبية الحيوية
همام باجيس بيطار (مستقل)
قسم الهندسة الكهربائية
صهيب العمر (مستقل)
قسم هندسة الطيران
شرف الغرايبة (مستقل)
قسم الهندسة النووية
طارق العمري (مستقل)
قسم هندسة الحاسوب
حمزه الزعبي (كتلة)
قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء
احمد نعيم (مستقل)
قسم تربة وري
ابراهيم بني هاني (مستقل)
قسم االتقانات الحيوية والهندسة الوراثية
معاذ نبيل ضيف الله الهيلات( كتلة )
قسم صناعة الاسنان
محمد وحشات (مستقل)
قسم التمريض
محمد نصيرات (مستقل)
قسم التصميم والتواصل البصري
احسان الجنيدي (كتله)
كلية الصيدله
مؤيد فرج الله(كتله)
علا التعيمات(كتلة)
احمد السنجلاوي(كتله)
قسم هندسة وامن الشبكات
باسم حمد
قسم الكيمياء
احمد خوالده (كتلة)
قسو الفيزياء
محمود مراشده (مستقل)
علوم الطبية المسانده
عبدالرحمن المومني (مستقل)
قسم الرياضيات
عمرو الشبول (مستقل)
قسم التأهيل
اسامة الحاروط
الطب البيطري
أحمد عكة (كتلة)
الطب
ثائر الغزو(مستقل )
عمار سعادة(مستقل )
احمد القاعود(كلته)
انجليزي
محمد الطوباسي (مستقل)