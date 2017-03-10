الوفيات 2017-3-10
منذ 7 ساعة 45 دقيقة
اخبار الاردن -
- محمد عبدالله ابراهيم البربراوي - شارع الاردن
- علام محمد كامل جرار - ضاحية الحسين للاسكان
- خلف الذيب المحمود الغزاوي - اربد
- مروان يعقوب جميعان - مادبا
- صلاح أحمد عارف الجيوسي - الرابية
- انستاسيا افاناسيڤا - الصويفية
- محمد عبدالله ابراهيم البربراوي - شارع الاردن
- هند عوض السعد الحمود الخصاونة - اربد
- محمد عبدالوهاب خليفة - جمعية النبر التعاونية
- بهية علي خليل حتاملة - الحصن
- نوال محمد الشيخ نايف الرفاعي - ديوان الجلابنه
- رياض الياس عيسى الجريسات - الفحيص
- حمدة ابوصيني - طبربور
انا لله وانا اليه راجعون