''إسرائيل'' تستخدم فيديو لـ"الشعراوي'' لتبرير منع الأذان

اخبار الاردن - لتبرير حظر رفع الأذان في مدينة القدس المحتلة، نشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، على صفحته الرسمية فى الفيسبوك مقطع فيديو للإمام الراحل محمد متولى الشعراوي.

ويهدف "جندلمان" من نشر الفيديو لتبرير تصويت الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى لصالح حظر رفع الأذان بمدينة القدس عبر مكبرات الصوت، والذي أثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل الأعضاء العرب بالكنيست، وفقاً لما ذكر موقع روسيا اليوم.



وكان المصري محمد متولي الشعراوي قد وصف في احدى المرات، في مقطع الفيديو، استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بأنه "غوغائية تدين"، واعتبر مكبرات الصوت نقمة ابتليت بها الأمة الإسلامية.

وقبل يومين أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانون منع الأذان في مساجد القدس والداخل، بصيغته المعدّلة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور السبت" من القرار، في حين ينص على حظر الأذان من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً، أي منع رفع الأذان قبل صلاة الفجر.

يُذكر أن الأحزاب اليهودية المتدينة اعترضت سابقاً على قانون "منع الأذان" بسبب خشيتهم من أن يشمل القانون صافرة دخول وخروج "السبت".

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال إقراره بشكل نهائي.



روسيا اليوم