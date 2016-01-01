أردوغان وجه مواطنيه بزيارة القدس عبر الأردن لا ''إسرائيل''

اخبار الاردن - كشف السفير الاردني لدى تركيا أمجد العضايلة، ان 203 الف سائح اردني زاروا تركيا خلال العام الماضي.



وأضاف العضايلة في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني، أن عدد السياح الأتراك للاردن في 2016 بلغ قرابة 15 الف سائح تركي.



وقال إن الرئيس اردوغان وجه انه تكون الزيارات الى القدس من خلال الاردن لا "اسرائيل".