العثور على مواطنين تاها بصحراء الرويشد.. صور

اخبار الاردن - تمكنت مرتبات مركز امن بادية الرويشد من العثور على شخصين تاها بمركبتهما في البادية الشرقية بمنطقة تبعد عن منطقة الرويشد ما يقارب 115 كم.

اخبار الاردن - تمكنت مرتبات مركز امن بادية الرويشد من العثور على شخصين تاها بمركبتهما في البادية الشرقية بمنطقة تبعد عن منطقة الرويشد ما يقارب 115 كم.

اخبار الاردن - تمكنت مرتبات مركز امن بادية الرويشد من العثور على شخصين تاها بمركبتهما في البادية الشرقية بمنطقة تبعد عن منطقة الرويشد ما يقارب 115 كم.

وفي التفاصيل اشار نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد الدكتور وليد الوزان انه فور تلقي نداء استغاثة من مواطنين يعملان في شركة صيانة عامة ظهر اليوم الجمعة عبر هاتف الطواريء الموحد 911 قد تعرضا لعدم معرفة تواجدهما في منطقة البستانة التي تبعد عن مركز طيريبيل الحدودي مع العراق مسافة 20 كم .

وفي التفاصيل اشار نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد الدكتور وليد الوزان انه فور تلقي نداء استغاثة من مواطنين يعملان في شركة صيانة عامة ظهر اليوم الجمعة عبر هاتف الطواريء الموحد 911 قد تعرضا لعدم معرفة تواجدهما في منطقة البستانة التي تبعد عن مركز طيريبيل الحدودي مع العراق مسافة 20 كم .

وفي التفاصيل اشار نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد الدكتور وليد الوزان انه فور تلقي نداء استغاثة من مواطنين يعملان في شركة صيانة عامة ظهر اليوم الجمعة عبر هاتف الطواريء الموحد 911 قد تعرضا لعدم معرفة تواجدهما في منطقة البستانة التي تبعد عن مركز طيريبيل الحدودي مع العراق مسافة 20 كم .

وعلى الفور وحسب توجيهات قائد أمن أقليم البادية الملكية و مدير شرطة البادية الشمالية تم تحريك مجموعات البحث من مرتبات مركز امن بادية الرويشد وسرية شرطة الطواريء للبحث عنهم في ظل وجود الغبار الكثيف والرياح الشديدة التي تشهدها البادية الشرقية.

وعلى الفور وحسب توجيهات قائد أمن أقليم البادية الملكية و مدير شرطة البادية الشمالية تم تحريك مجموعات البحث من مرتبات مركز امن بادية الرويشد وسرية شرطة الطواريء للبحث عنهم في ظل وجود الغبار الكثيف والرياح الشديدة التي تشهدها البادية الشرقية.

وعلى الفور وحسب توجيهات قائد أمن أقليم البادية الملكية و مدير شرطة البادية الشمالية تم تحريك مجموعات البحث من مرتبات مركز امن بادية الرويشد وسرية شرطة الطواريء للبحث عنهم في ظل وجود الغبار الكثيف والرياح الشديدة التي تشهدها البادية الشرقية.