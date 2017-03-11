الوفيات 2017-3-11
منذ 4 ساعة 36 دقيقة
اخبار الاردن -
- الحاج عواد الشعبان العطيات - السلط
- ادوارد يوسف عبدالله سلمان - اللويبدة
- ناديا بطرس عبد الأحد نازي - الصويفية
- خلدون سلمان عبدالرحمن الختاتنة - دابوق
- محسن خضر مصطفى المغربي - الرابية
- رياض أكرم صايمة - جبل الحسين
- زهور حبيب عبدالله الايوب - عنجرة
- فاروق خليل يوسف عنبتاوي – ديوان العنبتاوي
- اوفيليا جميل عيسى بطرس - الصويفية
- مها محمد رائق حسني العربي عساف - العقبة
- صالح عواد صالح اليعقوب الزيود – الهاشمية - الزرقاء
- الحاجة رفعة عبدالعزيز حسن ابو اليعقوب العواملة - السلط
انا لله وانا اليه راجعون