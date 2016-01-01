تريلا الصحراوي.. انتهاء الترخيص والتأمين منذ شهور وعيوب في اطاراتها

اخبار الاردن - سهم العبادي - كشف تقرير التحقيق المروري بحادثة الطريق الصحراوي الذي ادى الى وفاة 8 اشخاص واصابة اخرين الى ان سيارة التريلا المتسببة بالحادث قامت بتغيير المسرب بطريقة مفاجأة ادى الى الاصطدام بمجموعة من المركبات وحافلة نقل سياحي مستأجرة من قبل عدد من المواطنين .



وبين التحقيق ان التريلا منتهية الترخيص والتأمين منذ شهر تشرين ثاني 2016 وكذلك عدم صلاحيات اطاراتها للسير على الطرقات وهو الامر الذي ادى الى انفجار عدد من اطاراتها والتسبب بكارثة هزت المجتمع الاردني نتج عنها وفيات واصابات .



وعبر مواطنون وخبراء في مجال النقل العام عن استغرابهم في كيفية السماح لمركبة كبيرة تنقل اطنان من البضائع بالسير على الطرقات الحيوية والتي تشهد يوميا مرور الاف المركبات بالاضافة الى كيفية السماح لها بتحميل البضائع من خلال المنشأت وهي بالاصل مخالفة لكل القوانين والانظمة وتعتبر خطرا على الطرقات وهنا يبرز غياب الرقابة المسبقة على هذه المركبات مما تشكله من خطورة على مستخدمي النقل العام .



وطالب الخبراء والمواطنين بضرورة انفاذ القوانين المعمول بها وضرورة اجراء حملات تفتيش دورية على كافة المركبات والعمل على الوقوف بقانونية صلاحية هذه المركبات خصوصا مع البنية التحتية المهترءة للطريق الصحراوي كما طالبو بايجاد مسارب خاصة للشاحنات ومركبات النقل الكبيرة ومراقبتها بشكل دائم للحيلولة دون وقوع كوارث مستقبلا معتبرين الحادث الاخير هو رسالة الى كافة الجهات المعنية للقيام بواجباتهم على اكمل وجه .



يذكر ان وفاة سائق التريلا وانتهاء ترخيصها وتأمينها سيدخل الضحايا في اطر قانونية معقدة قد تصل الى عدم حصولهم على اي تأمين او تعويضات حيث ان المركبة كانت تعاني من عيوب في اطاراتها وعدم صلاحيتها بالاضافة الى انتهاء الترخيص والتأمين منذ شهور ناهيكم عن تغيير مسارها بشكل مفاجئ .



















