طبيب عربي أميركي يعتدي جنسيا على 60 رياضية.. صور

اخبار الاردن - انضم خمسة مسؤولين من جامعة ولاية مشيغين الى لائحة الاتهام التي تضم أشهر أطباء الرياضة البدنية في أميركا وهو الدكتور العربي الاميركي لأري ناصر القابع في السجن و المتهم بالاعتداء الجنسي على ستين فتاة معظمهن أعضاء في فريق الجمباز النسائي الوطني الاميركي كان ناصر لسنوات طويلة مسؤولا عن لياقتهن البدنية.



وقال متحدث باسم مدعي عام الولاية ان المسؤولين الخمسة يحتلون مناصب مرموقة في جامعة ولاية مشيغين كانوا على علم بتجاوزات الدكتور ناصر وسلوكه غير السوي وفضلو الصمت لسنوات فاعتبرتهم السلطات مشاركين ومتعاونين لناصر في اعتداءاته وجرائمه الجنسية .



ناصر، البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاماً والبروفسور في جامعة ولاية مشيغين في ايست لانسنغ والمسؤول عن رعاية صحة فريق الجمباز النسائي الوطني الاميركي، هو احد أشهر أطباء الرياضة الأميركيين منذ العام ١٩٨٦ حتى أيلول الماضي حين اتهمته فتاة عضو في فريق الجمباز الاميركي بالاعتداء عليها جنسيا اثناء معاينتها وذلك بتلمس وتدليك أماكن حساسة في جسدها وإثارتها جنسيا وعند خروجها من عيادته تقدمت مباشرة بشكوى رسمية ضده .وعلى الفور فتحت السلطات تحقيقاً موسعا نشرت تفاصيله الأجهزة الإعلامية مما شجع عشرات الفتيات الأخريات التقدم بشكاوى ضد الدكتور ناصر موجهات تهم الاعتداءالجنسي عليهن منذ سنوات طويلة.



وخلال الأسابيع الخمسة الماضية وصل عدد ضحايا ناصر ستون فتاة معظمهن أعضاء في الفريق الوطني الاميركي النسائي للجمباز خضعن جميعهن لفحوصات دورية من قبل الدكتور ناصر .



وكانت فتاة مبتدأة مع فريق الجمباز تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد شكت الى مدربتها قبل نحو خمس سنوات من تصرفات الدكتور ناصر اثناء معاينته لها لكن المدربة' كاثي كلليغر'اهملت الشكوى بالرغم من تكرارها لمرات عديدة واليوم أضيفت كلليغر وأربعة مسؤولين اخرين في جامعة ولاية مشيغين الى لائحة الاتهام.وهم جميعا ينتظرون موعد المحاكمة الذي لم يحدد بعد .



والدكتور لأري ناصر أكاديمي وباحث مرموق كتب عشرات الكتب المتعلقة بالرياضة البدنية ونشرت له مئات الدراسات وقدم مئات المحاضرات في معظم الولايات كما نال جوائز ومداليات أميركية ودولية بعضها من اللجان الدولية الأولمبية ، وإذا ادين ناصر الشهر القادم فسيقضي عقوبة السجن مدى الحياة وستصادر امواله وممتلكاته المقدرة قيمتها بملايين الدولارات!













