إصابات بانحراف حافلة في العقبة.. صور وفيديو

اخبار الاردن - ذكر المكتب الإعلامي في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت صباح اليوم مع حادث لحافلة ركاب بعد أن فقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بأربع مركبات كانت مركونة في منطقة الوسط التجاري مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص ستة منهم يحملون الجنسية المصرية بالإضافة إلى سائق الحافلة (أردني الجنسية) برضوض وجروح بسيطة في مختلف أنحاء الجسم .