القبض على قاتل الآسيوي في سحاب

اخبار الاردن - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه وعصر يوم امس ورد بلاغ الى مديرية شرطة شرق عمان بوجود جثة لشخص في منطقة خالية من السكان بالقرب من التجمعات الصناعية / سحاب حيث تحركت على الفور للمكان فرق البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي وتبين بعد استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام بان الشخص المتوفي من جنسية شرق اسيوية وانه تعرض للضرب بواسطة اداة راضة على راسه ادت الى وفاته .

اخبار الاردن - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه وعصر يوم امس ورد بلاغ الى مديرية شرطة شرق عمان بوجود جثة لشخص في منطقة خالية من السكان بالقرب من التجمعات الصناعية / سحاب حيث تحركت على الفور للمكان فرق البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي وتبين بعد استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام بان الشخص المتوفي من جنسية شرق اسيوية وانه تعرض للضرب بواسطة اداة راضة على راسه ادت الى وفاته .

اخبار الاردن - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه وعصر يوم امس ورد بلاغ الى مديرية شرطة شرق عمان بوجود جثة لشخص في منطقة خالية من السكان بالقرب من التجمعات الصناعية / سحاب حيث تحركت على الفور للمكان فرق البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي وتبين بعد استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام بان الشخص المتوفي من جنسية شرق اسيوية وانه تعرض للضرب بواسطة اداة راضة على راسه ادت الى وفاته .