مقتل 40 عراقي في تفجيري دمشق

اخبار الاردن - أعلنت الخارجية العراقية، مقتل 40 عراقياً وإصابة 120 آخرين بجروح، في حصيلة أولية للتفجيرين اللذين ضربا منطقة بها مزارات دينية وسط العاصمة السورية دمشق اليوم السبت.



وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد جمال في تصريح صحفي مكتوب تلقت الأناضول نسخة منه إن الوزارة "تتابع من خلال سفارتنا، العملية الإرهابية المجرمة التي استهدفت الزائرين العراقيين للمراقد المقدسة في منطقة باب الصغير بدمشق".



ولفت إلى أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل قرابة أربعين عراقياً و120 آخرين بجروح بعد استهداف حافلاتهم بعبوات ناسفة".



ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى "استنكار هذه الجريمة الإرهابية البشعة".



وفيما تحدث المسؤول العراقي عن سقوط هذا العدد من مواطني بلاده في تفجيرين بعبوتين ناسفتين قرب مقبرة منطقة باب الصغير، تحدثت وسائل إعلام سورية عن مقتل 46 على الأقل من الزوار الشيعة في الهجوم الذي لم تتبناه أية جهة حتى اللحظة.الأناضول