اول تصريح للباشا الدقامسة

اخبار الاردن - قال ممثل ذوي الجندي أحمد الدقامسة، الباشا محمد يحيى الدقامسة، أنه ولغاية اللحظة لم يتم أبلاغ العائلة من قبل الأجهزة الرسمية بموعد الإفراج عن ابنهم الذي تنتهي مدة محكوميته الاثنين المقبل.

وأكد الدقامسة أن العائلة تنتظر أن يصار اعلامها بقرار الافراج عنه تمهيدا لاستقباله في بلدته.

وأضاف أن عشيرة الدقامسة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المهنيئن في مضافة الدقامسة في بلدة أبدر في لواء بني كنانة شمال مدينة إربد.

واشار الى أن نتيجة لتفهم عشيرة الدقامسة للأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، لن يصار الى اجراء اي مواكب اثناء الافراج عنه، وسيتم الاحتفال به في بلدته وبين أفراد عشيرته".