الفيصلي يتعادل مع ذات راس

اخبار الاردن - فشل الفيصلي مجددا من الصعود إلى الصدارة بعدما قنع بالتعادل السلبي مع مستضيفه ذات راس في المباراة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بمدينة الكرك عصر السبت، ضمن الجولة 16 من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 30 نقطة وبقي ثالثا بفارق الأهدافعن الوحدات الثاني والذي سيواجه المنشية يوم الخميس القادم في ختام الجولة، بينما رفع ذات راس رصيده النقطي إلى 11 نقطة.

وكان الجزيرة المتصدر سقط في فخ التعادل مساء الجمعة 1-1 مع الحسين إربد ليرفع رصيده النقطي إلى 32 نقطة.



ذات راس (صفر) الفيصلي (صفر)

بدأ ذات راس المواجهة بشكل أفضل من الفيصلي من خلال تحركات كل من حسين زياد وعبد العزيز سريوة وحازم جودت ويوسف محمد وعمر الشلوح في منطقة العمليات في محاولة لزج رأس الحربة سامر السالم بالكرات ولتكون الخطورة حاضرة وذلك حينما أرسل جودت كرة عرضية طار لها الشلوح وسددها برأسه مرت بجوار القائم، وهيأ يوسف محمد الكرة إلى سامر السالم لسدد الأخير الكرة بمن على مشارف منطقة الجزء تصدى لها معتز ياسين بتألق.

في الجانب الأخر عمد لاعبو الفيصلي على إغلاق منافذهم الدفاعية والتقدم نحو مرمى الجعافرة من الأطراف من خلال تحركات خليل بني عطية ويوسف النبر ولوكاس في محاولة لإيصال الكرات إلى أكرم الزوي لن طلعات الأرزق لم تشكل الخطورة على المرمى باستثناء تسديدة بهاء عبد الرحمن من على مشار منطقة الجزاء مرت من فوق المرمى.

مع مرور الوقت هدأ إيقاع اللعب وانحسرت الألعاب في وسط الميدان لتغيب الفرص عن المرميين لتغيب الإثارة عن مجريات اللعب طويلا باستثناء صاروخية عبد العزيز سريوة من خارج المنطقة والتي مرت فوق مرمى معتز ياسين بقليل، ليتواصل التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

فرض الفيصلي أفضليته الهجومية على مرمى حيدر الجعافرة بعدما وحاول لاعبوه كسر الطوق الدفاعي الذي شكله لاعبي ذات راس حول مرماهم من خلال التنويع في الألعاب فكانت أخطر الفرص رأسية لوكاس التي ابعدها الدفاع إلى ركنية وأرس يوسف النبر كرة عرضية من ضربة ركنية مرت بجوار القائم، وفي محاولة لتنشيط منطقة العمليات زج مدرب الفيصلي بورقة عدي زهران بدلا من بهاء عبد الرحمن، رد عليه مدرب ذات راس بورقة محمد العتيبي بدلا من عادل رجب.

هدأ إيقاع اللعب قليلا مع مرور الوقت رغم أن الأفضلية بيت للفيصلي إلا أن الخطورة غابت عن المرميين، قبل ان يعاود لاعبوا ذات راس وينفذوا الهجمات على مرمى معتز ياسين فسدد عمر شلوح كرة قوة مرت فوق المرمى وسدد من قبله العتيبي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة تصدى لها ياسين بتألق.

عاود مدرب الفيصلي وزج بورقة جديدة من خلال اشراك بلال قويدر ومهدي علامة بدلا من يوسف النبر في محاولة لتعزيز المناطق الأمامية لكن الخطورة ظلت لذات راس حينما أرسل محمد العتيبي كرة عرضية نحو منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى مالك الشلوح ويسدد الكرة من على نقطة الجزاء لكن معتز ياسين تألق وتصدى للكرة ببراعة.

سنحت للفصلي فرصة مثالية للتقدم حينما انبرى عدي زهران للكرة من ركلة حرة مباشرة من على خط منطقة الجزاء لكنه سدد بحائط الصد وسدد أكرم الزوي كرة قوية من داخل المنطقة أبعدا الجعافرة بتألق إلى ركينىة، وألغى حكم اللقاء هدفا للفيصلي بداعي التسلل سجله خليل بني عطية، وشهدت الدقائق الأخيرة فلتان للأعصاب لكن تدخل العقلاء حال دون تفاقم الأمور.

ورغم ان حكم اللقاء منح الفريقين 8 دقائق كوقت بدل ضائع إلا أن الشباك ظلت صامدة حتى نهاية اللقاء خصوصا أن سامر السالم واجه المرمى في اللحظات الأخيرة إلا انه سدد خارج الخشبات الثلاث، وبذلك فشل الفيصلي مجددا الصعود إلى الصدارة وبقي ثالثا بعدما رفع رصيده النقطي إلى 30 نقطة، بينما رفع ذات راس رصيده النقطي إلى 11 نقطة.

مثل ذات راس: حيدر الجعافرة، عبد الله موسى، حاتم عقل، احمد نعيمات، حسين زياد، عبد العزيز سريوة، حازم جودت، عادل رجب (محمد العتيبي)، يوسف محمد، عمر الشلوح، سامر السالم.

مثل الفيصلي: معتز ياسين، إبراهيم دلدوم، محمد زريقات، إبراهيم الزواهرة، ياسر الرواشدة، انس جبارات، بهاء عبد الرحمن (عدي زهران)، خليل بني عطية، يوسف النبر (بلال قويدر)، لوكاس، أكرم الزوي.