كوريا الشمالية تحفر النفق النووي الأكثر خطورة في العالم

اخبار الاردن - كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون يحفر نفقًا يضم حزمة كاملة من الأسلحة النووية، في إطار تحضيره لضربة قاتلة.

وقالت الصحيفة إن جونج أون يُخطط للقضاء على العالم مع برنامجه النووي الطموح، ووفقا لمحللي الولايات المتحدة، فإن كوريا الشمالية تحفر موقع اختبار ليشهد انفجارًا أكثر قوة 14 مرة من الاختبار الأخير.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تجهيز موقع الحفر في بونجي ري على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية؛ كي يحمل ترسانة ضخمة من الصواريخ الفتاكة.

وأوضح الخبراء في موقع الاختبار أن هذا الموقع يمكن أن يدعم من 15 إلى 20 ألف طن من الأسلحة.

ويأتي ذلك فيما حذر مسئولون عسكريون بأن كيم جونج أون يستعد لتفجير القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.

ونفذت كوريا الشمالية عددا من التجارب الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من التحذيرات الدولية من بقية دول العالم لوقف طرقه المثيرة للحرب.