بين يدي جلالة الملك.. حكوماتكم عاجزة امام هذه الكارثة المنتظرة- فيديو

اخبار الاردن - ارتأينا ان نضع بين يدي جلالة الملك هذا الفيديو الذي يوضح حجم الكارثة التي تلوح في الافق بعد ان غضت الحكومة الحالية بصرها عنها كما هي الحكومات السابقة

معلنة العجز التام عن تنفيذ عشرات التوصيات من الخبراء وما زالت حكوماتنا وعلى رأسها وزارة الاشغال تنتظر وقوع الكارثة حتى تتحرك.

كوارث مشابهة ليست ببعيدة وفي عهد الحكومة الحالية انتظرت حتى حصدت ارواح لتستنفر بكامل طواقمها ولتظهر اعلاميا ولمدة محدودة كعادتها انها عملت اللازم .

انهيار جبل "سيل الزرقاء" على شارع دولي وفصل الشمال عن العاصمة وما زالت المعاناة منذ ما يزيد عن شهرين رغم توصيات عديدة سابقة وضعت في الادراج كذلك بالامس مجزرة مرورية على الطريق الصحراوي رغم عشرات بل مئات التوصيات وضعت هي الاخرى في "سلال القمامة" وما زالت نفس الحكومة تنتظر وقوع كارثة مشابهة على سفح جبل سلحوب والتي سوف تكون الاكثر كارثيا في اي لحظة.

نترككم مع فيديو الكارثة المنتظرة في سلحوب