أعياد الكذب بلا مضمون

يتحدث عالمنا اليوم عن أعياد كثيرة موزعة على العام ظاهرها الخير وفي حقيقتها الكذب!! هم الآن يتحدثون عن يوم المرأة وبعد أيام عن عيد الأم وقبل ذلك عن عيد الحب وبعد شهرين عن عيد العمال وسلسلة من الأسماء الدالة على الخير لكن الممارسة تفضحها !! فهل المرأة أو الأم أو العامل أو المعلم أو المحبة وغيرها تحتاج لنتحسن عليها بيوم من الابتسامة الصفراء الخادعة الكاذبة بينما القهر والإذلال طوال العام كله ؟؟؟ هل المرأة أخذت حقها في العالم ؟

يتحدث عالمنا اليوم عن أعياد كثيرة موزعة على العام ظاهرها الخير وفي حقيقتها الكذب!! هم الآن يتحدثون عن يوم المرأة وبعد أيام عن عيد الأم وقبل ذلك عن عيد الحب وبعد شهرين عن عيد العمال وسلسلة من الأسماء الدالة على الخير لكن الممارسة تفضحها !! فهل المرأة أو الأم أو العامل أو المعلم أو المحبة وغيرها تحتاج لنتحسن عليها بيوم من الابتسامة الصفراء الخادعة الكاذبة بينما القهر والإذلال طوال العام كله ؟؟؟ هل المرأة أخذت حقها في العالم ؟

يتحدث عالمنا اليوم عن أعياد كثيرة موزعة على العام ظاهرها الخير وفي حقيقتها الكذب!! هم الآن يتحدثون عن يوم المرأة وبعد أيام عن عيد الأم وقبل ذلك عن عيد الحب وبعد شهرين عن عيد العمال وسلسلة من الأسماء الدالة على الخير لكن الممارسة تفضحها !! فهل المرأة أو الأم أو العامل أو المعلم أو المحبة وغيرها تحتاج لنتحسن عليها بيوم من الابتسامة الصفراء الخادعة الكاذبة بينما القهر والإذلال طوال العام كله ؟؟؟ هل المرأة أخذت حقها في العالم ؟