أعياد الكذب بلا مضمون
منذ 27 دقيقة
يتحدث عالمنا اليوم عن أعياد كثيرة موزعة على العام ظاهرها الخير وفي حقيقتها الكذب!! هم الآن يتحدثون عن يوم المرأة وبعد أيام عن عيد الأم وقبل ذلك عن عيد الحب وبعد شهرين عن عيد العمال وسلسلة من الأسماء الدالة على الخير لكن الممارسة تفضحها !! فهل المرأة أو الأم أو العامل أو المعلم أو المحبة وغيرها تحتاج لنتحسن عليها بيوم من الابتسامة الصفراء الخادعة الكاذبة بينما القهر والإذلال طوال العام كله ؟؟؟ هل المرأة أخذت حقها في العالم ؟
أليس هناك من يتاجر بها ؟ أليس هناك من لا يراها الا جسدا'؟ أليست المرأة لعرض الأزياء وللإغراء في وسائل الإعلام والأفلام ؟ وفي عالمنا الإسلامي ينهب ميراثها ؟ وهل تقدمنا يوم تحسنا عليها بكوتا برلمانية واعتبرناها حبة بركة في الحكومات ؟؟ ألم تصل نساء الى البرلمان ببضعة مئات من الأصوات فماذا كان الأداء ؟ وهذه النظرة الجسدية المتخلفة ألا نرى فيها تحقير المرأة وأنها بعيدة عن الفكر والإبداع فهي جسد لا عقل، وهي شكل لا روح !!! أنظروا كيف تصل المرأة الجميلة الى الوظائف بينما الأخرى لا مكان لها !!! وهل يتصدق المحسنون على أمهاتهم لأنها ست الحبايب في الحادي والعشرين من آذار بينما التأفف والاعتراض وربما الزجر والصراخ والضرب والرمي في الملاجئ موجود في كل مجتمعات الأرض بما فيها مجتمعات 'ولا تقل لهما أف'!!! وهل المعلم أحسن حالا' ونحن نكذب ونقول نريد إصلاح التعليم بينما المعلم منهك يشحد وتغير نشيدنا القديم ' قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا ' فمارسنا الكذب والتحريف كما نحرف في كل الأشياء فصار الواقع ' قم المعلم وفه التنكيلا كاد المعلم أن يكون قتيلا'!!!
وراح المعلم نتيجة لهذا يبحث عن الدرس الخصوصي وتحول التعليم من كونه رسالة إلى ساحة التجارة فانتشرت المدارس الخاصة وعلت الرسوم ووصلنا إلى التجارة بالزي المدرسي وبيع العلامات؟! وصار المعلم الذي لا يسد راتبه فواتير الماء والكهرباء ومخالفات السير التي تتطاير في شوارعنا تذكرنا بسنوات الجراد التي رأيناها تزورنا في زمن سابق.
نعم راح المعلم ليعمل سائقا' وبائعا' للحوم وينادي على البطاطا وربما يبيع اسطوانات الغاز!!! هذه الأعياد شاهدة على الكذب العالمي وعلى التناقض الفكري والاجتماعي عند الناس فلا يمكن أن يكون بر الأم والمرأة والمعلم والعامل موسميا' ، ولا يمكن أن يكون الحب لحظة خداع عابرة يخادع الناس بعضهم فيها باللون الأحمر أو وردة يستغلها التجار لجيوبهم تحت ستار المحبة واللعب بالعواطف !!! لنترك الكذب فالله يقول ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )
د. بسام العموش