حالة الطقس ليومي الاحد والاثنين

اخبار الاردن -ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم قليلاً لتصبح حول معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام، بحسب موقع طقس العرب.



واوضح الموقع ان الطقس يكون بارداً نسبياً بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتزايد نسبة الغبار في الأجواء تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظُهر والعصر.

وتكون الرياح جنوبية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار والأتربة في العديد من المناطق وبالأخص الصحراوية منها مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية فيها، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.



في حين، يكون الطقس بارداً ومُغبراً بوجه عام ليلاً، وتتكاثر السُحُب تدريجياً، ويُحتمل هطل زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة، قد تترافق بالرعد جنوباً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتوقع "طقس العرب"، أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد بشكل ملموس، ليُصبح الطقس بارداً في أغلب المناطق، ويكون الطقس غالباً غائم بسُحُب منخفضة، وتكون الظروف مُهيأة لهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط البلاد. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السُرعة، وتكون مُثيرة للغُبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.