الدقامسة على موعد مع الحرية غدا

اخبار الاردن - تنتهي فجر غد الاثنين عقوبة الجندي المسرح أحمد الدقامسة، بعد أن أمضى داخل سجون مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 20 عاما شمسية، وذلك بعد ان كان حكم عليه بالمؤبد اثر اطلاقه النار من سلاح اتوماتيكي، بينما كان بالوظيفة الرسمية، على مجموعة اسرائيلية في منطقة الباقورة، انتهت بمقتل سبع فتيات اسرائيليات.



وأعلنت عشيرة الدقامسة، في بيان لها، عن تعيين نجل الدقامسة سيف الدين واللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة كمتحدثين باسم العائلة. واشار البيان الى ان المذكورين هما المكلفان بأي تصريحات لوسائل الإعلام، على اعتبار ان قضية الجندي الدقامسة هي قضية رأي عام، معلنة عن رفضها لأي تصريح حول القضية من غير المكلفين.



وقال اللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة إن العائلة ستتقبل "المهنئين بالإفراج عن الجندي الدقامسة، ضمن تقاليد وضوابط الضيافة العربية"، لافتا الى ان مكان الاستقبال والتهاني "سيكون في قرية أبدر مكان منزله، وبما يتوافق مع أمن الوطن".



والجندي المسرح الدقامسة نفذ عمليته عندما كان في الـ26 من عمره، وتنتهي فترة محكوميته فجر غد، وعمره 46 عاما، ولديه ولدان وبنت، اثنان منهم طلبة في الجامعات.



وقال اللواء المتقاعد ان "الجندي الدقامسة انهى عقوبته ولا جرم عليه، ليصبح مواطنا اردنيا حرا، له ما له وعليه ما عليه من حقوق، بما فيها الحماية الشخصية"، واكد ان "ثقتنا بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية كبيرة، وهي القادرة على حماية حياة الدقامسة وكل مواطن أردني من أي مكروه".



ولا يتوقع ان يسمح بأية استقبالات جماعية للدقامسة ساعة خروجه من سجن ام اللولو، بحسب مصادر مطلعة.