حل المجالس البلدية وتعيين لجان مؤقتة

اخبار الاردن - أكدت مصادر حكومية مطلعة تنسيب وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري لمجلس الوزراء بحل المجالس البلدية القائمة، وتكليف لجان مؤقتة معينة بإدارة شؤون البلديات إلى حين استكمال إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 15 آب (أغسطس) المقبل.

مجلس الوزراء سيناقش الأمر اليوم، وتنسيبات الوزير بأسماء وأعضاء اللجان البلدية المقترح تعيينها لإدارة شؤون البلديات خلال الأشهر القليلة المقبلة.



ورجحت المصادر أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم قراره بحل المجالس البلدية، أو أن يستكمل البحث والإقرار في جلسته الأربعاء المقبل على أبعد تقدير.



فيما بين مصدر مطلع آخر أن رؤساء اللجان البلدية المعينة "سيكونون من موظفي وزارة الشؤون البلدية"، فيما يتوقع أن يطال الحل والتعيين مجلس أمانة عمان الكبرى، الذي يعد نصف عدد أعضائه منتخبين مباشرة من مواطني عمان.



وكان 90 نائبا طالبوا الحكومة بمذكرة نيابية قبل أسابيع بحل المجالس البلدية وتعيين مجالس إلى حين إجراء الانتخابات البلدية، مبررين ذلك بـ"تخوف من استغلال رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مواقعهم بالترويج لهم عند خوضهم الانتخابات المقبلة".