ضبط 200 ألف حبة مخدرة في القويرة

اخبار الاردن - تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 200 الف حبه مخدرة في منطقة القويرة بعد متابعة احدى المركبات المشبوهة.

اخبار الاردن - تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 200 الف حبه مخدرة في منطقة القويرة بعد متابعة احدى المركبات المشبوهة.

اخبار الاردن - تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 200 الف حبه مخدرة في منطقة القويرة بعد متابعة احدى المركبات المشبوهة.