وفاة طفل بصعقة كهربائية داخل مسجد في سويمة

اخبار الاردن - قضى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر تعرضه لصعقة كهربائية بأحد المساجد بمنطقة سويمة في لواء الشونة الجنوبية، ليل السبت الأحد.

وبحسب مصدر أمني، فإن الطفل تعرض لصعقة كهربائية أثناء ملامسته للمياه في المسجد، لافتا إلى أنه جرى إخلاء الجثة إلى مستشفى الشونة الجنوبية وفتح تحقيق بالحادثة.

من جانبه، أكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة أن الطفل وصل إلى قسم الاسعاف والطوارىء بحالة وفاة وجرى تحويله إلى قسم الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.