عطية من تحت القبة: الدقامسة وامه على راسي

اخبار الاردن - صورة لـ النائب خليل عطية تحت قبة البرلمان يرفع فيها صورة الجندي أحمد الدقامسة ووالدته فوق رأسه, وعلق عطية على الصورة: الدقامسه وأمه على راسي .







