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ترويسة 4
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عطية من تحت القبة: الدقامسة وامه على راسي
عطية من تحت القبة: الدقامسة وامه على راسي
منذ 3 ساعة 58 دقيقة
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اخبار الاردن
- صورة لـ النائب خليل عطية تحت قبة البرلمان يرفع فيها صورة الجندي أحمد الدقامسة ووالدته فوق رأسه, وعلق عطية على الصورة: الدقامسه وأمه على راسي .
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