رؤساء واعضاء اللجان في كافة البلديات.. اسماء

اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. حسين محمد مهيدات

ألاعضاء: 1 مدير الشؤون البلدية لمحافظة اربد 2 مدير بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة اربد 3 مدير تسجيل أراضي اربد 4 مدير صحة محافظة اربد 5 مدير مديرية أحوال وجوازات محافظة اربد 6 مدير عام شركة مياه اليرموك 7 مدير أشغال محافظة اربد 8 مدير الموارد البشرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا 9 مدير التنمية االجتماعية محافظة اربد 10 رئيس فرع هيئة تنظيم قطاع النقل 11 مدير مشروع كهرباء فلس الريف 12 مدير صندوق األميرة بسمة للتنمية البشرية 13 مدير التربية والتعليم لواء بني عبيد 14 مستشار امين عام وزارة االشغال لشؤون الشمال .

اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . أنور ضيف هللا الخصاونه

ألاعضاء: 1مديرة مدرسة خديجة أم المؤمنين 2 م. مهدي احمد ابو الهدى / مديرية الشؤون البلدية للوائي الطيبة والوسطية 3 مدير مكتب عطوفة محافظ اربد 4 حسين بني عطا / وزارة الشؤون البلدية 5 عبدهللا القواسمه / مديريه أشغال لواء الكورة 6 مساعد مدير مكتب أحوال غرب اربد 7 فواز عبدالكريم العزام / مديريه شباب محافظه اربد.

اربد الكبرى غرب اربد اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عماد محمد العزام

ألاعضاء: 1مدير مستشفى الرمثا 2 مدير مكتب أشغال الرمثا 3 مدير شباب محافظة اربد 4 مدير التربية والتعليم الرمثا 5 مديرة مدرسة الزهراء الثانويه الشامله للبنات 6 رئيس ديوان متصرفية الرمثا .

اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عبير محمد الحجايا

ألاعضاء: 1مدير تسجيل أراضي الرمثا 2 مديرة مدرسة اليرموك االساسية 3 م. عبد الرؤوف درويش / مديرية الشؤون البلدية اربد 4 عبدهللا محمد دردور / متصرفية لواء الرمثا 5 مدير مجمع األمير هاشم الرياضي 6 م . ماهر مريان / مديريه الشؤون البلدية للواء الرمثا .

اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . ضياء الدين عبدهللا المنسي

ألاعضاء: 1 مدير الشؤون البلدية للواء بني كنانه 2 م . معاذ محمد ابو شقير /مؤسسة االقراض الزراعي للواء بني كنانه 3 م . عادل السواعي / مديريه زراعة محافظة اربد 4 سفيان عبد الكريم جرادات / بنك تنمية المدن والقرى فرع اربد 5 مديرة سياحة محافظة اربد 6 مدير البيئة لمحافظة اربد الرمثا الجديدة سهل حوران خالد بن الوليد