رؤساء واعضاء اللجان في كافة البلديات.. اسماء
منذ 3 ساعة 36 دقيقة
اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.
وقرر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديات وامانة عمان.
واستعدادا لإجراء الانتخابات واحقاقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، قرر المجلس عدم جواز ترشح رؤساء واعضاء اللجان للانتخابات.
وتاليا اسماء اعضاء اللجان في المحافظات.
الكرك : محافظ الكرك
اعضاء اللجان :
مدير اشغال الكرك
مدير سياحة الكرك
مدير صحة الكرك
مدير مستشفى الكرك
مدير زراعة الكرك
مدير ثقافة الكرك
مدير مالية الكرك
مدير بنك القرى والمدن
مدير احوال الكرك
مدير مؤسسة اعمار مؤاب
عي: سفيان الحجايا
الاعضاء :
مدير مكتب اشغال عي
مدير زراعة لواء عي
رئيس مركز صحي عي
نبيل التخاينة
رئيس مكتب التنمية الاجتماعيه
اربد الكبرى : المهندس حسين مهيدات
مدير تربية لواء بني عبيد
مدير عام شركة مياه اليرموك
مدير احوال اربد
مدير بنك المدن والققرى
مدير الشؤون البلدية
مدير مشروع كهرباء فلس الريف
رئيس فرع هيئة تنظيم قطاع النقل
مدير اشغال اربد
مدير الموارد البشرية في جامعة العلوم والتكلنوجيا
مستشار امين عام وزارة الاشغال لشؤون الشمال
مدير التنمية الاجتماعيه
الزرقاء : اللواء المتقاعد ابراهيم القيسي
الاعضاء:
عماد ابو البندورة
مساعد الرئيس التنفيذي لشركة ادارة المياه
مدير تسجيل اراضي الزرقاء
مدير صحة الزرقاء
فوزي الزواهره
مدير مجمع الامير محمد
مدير فرع بنك تنمية القرى
مدير تربية الزرقاء الاولى
مساعد امين عام مجلس النواب
مساعد مدير الشؤون البلدية في الزرقاء
عجلون : عبدالفتاح الابراهيمي
مدير اشغال عجلون
مدير مدرسة عنجره
مدير مالية عجلون
مدير تسجيل اراضي عجلون
مدير مستشفى ايمان
مدير الشؤون البلدية
السلط الكبرى :
رئيس الاتحاد التعاوني
مدير زراعة البلقاء
مدير بنك القرى والمدن
مدير الشؤون البلدية
مدير تسجيل الاراضي
طروب الداوود
مدير مستشفى الحسين
لواء الهاشمية : نواف الجمال
الاعضاء:
رئيس ديوان متصرفية الهاشمية
مدير مكتب احوال الهاشمية
قاسم الخوالده
مدير التنمية الاجتماعيه
رئيس مجلس الخدامت المشتركة
مدير مكتب صندوق المعونة
الضليل: محمد عناب
الاعضاء
مدير جمرك الضليل
زياد الغويري
مدير مكتب مياه الضليل
مدير مركز زراعي الضليل
مدير مكتب التنمية الاجتماعيه
مدير مدرسة الضليل الثانوية
الحلابات: اياد النمري
غسان الماضي
عمر الزواهره
نواف مرار
مدير مكتب عمل الضليل
مدير مركز الرعاية
الازرق: مدير قضاء الازرق
الاعضاء :
مدير مدرسة ابن سينا
علاء مقابله
مدير مكتب زراعة الازرق
مدير مكتب اثار الازرق
وتاليا الاسماء الصادرة من وزارة البلديات :
اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. حسين محمد مهيدات
ألاعضاء: 1 مدير الشؤون البلدية لمحافظة اربد 2 مدير بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة اربد 3 مدير تسجيل أراضي اربد 4 مدير صحة محافظة اربد 5 مدير مديرية أحوال وجوازات محافظة اربد 6 مدير عام شركة مياه اليرموك 7 مدير أشغال محافظة اربد 8 مدير الموارد البشرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا 9 مدير التنمية االجتماعية محافظة اربد 10 رئيس فرع هيئة تنظيم قطاع النقل 11 مدير مشروع كهرباء فلس الريف 12 مدير صندوق األميرة بسمة للتنمية البشرية 13 مدير التربية والتعليم لواء بني عبيد 14 مستشار امين عام وزارة االشغال لشؤون الشمال .
اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . أنور ضيف هللا الخصاونه
ألاعضاء: 1مديرة مدرسة خديجة أم المؤمنين 2 م. مهدي احمد ابو الهدى / مديرية الشؤون البلدية للوائي الطيبة والوسطية 3 مدير مكتب عطوفة محافظ اربد 4 حسين بني عطا / وزارة الشؤون البلدية 5 عبدهللا القواسمه / مديريه أشغال لواء الكورة 6 مساعد مدير مكتب أحوال غرب اربد 7 فواز عبدالكريم العزام / مديريه شباب محافظه اربد.
اربد الكبرى غرب اربد اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عماد محمد العزام
ألاعضاء: 1مدير مستشفى الرمثا 2 مدير مكتب أشغال الرمثا 3 مدير شباب محافظة اربد 4 مدير التربية والتعليم الرمثا 5 مديرة مدرسة الزهراء الثانويه الشامله للبنات 6 رئيس ديوان متصرفية الرمثا .
اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عبير محمد الحجايا
ألاعضاء: 1مدير تسجيل أراضي الرمثا 2 مديرة مدرسة اليرموك االساسية 3 م. عبد الرؤوف درويش / مديرية الشؤون البلدية اربد 4 عبدهللا محمد دردور / متصرفية لواء الرمثا 5 مدير مجمع األمير هاشم الرياضي 6 م . ماهر مريان / مديريه الشؤون البلدية للواء الرمثا .
اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . ضياء الدين عبدهللا المنسي
ألاعضاء: 1 مدير الشؤون البلدية للواء بني كنانه 2 م . معاذ محمد ابو شقير /مؤسسة االقراض الزراعي للواء بني كنانه 3 م . عادل السواعي / مديريه زراعة محافظة اربد 4 سفيان عبد الكريم جرادات / بنك تنمية المدن والقرى فرع اربد 5 مديرة سياحة محافظة اربد 6 مدير البيئة لمحافظة اربد الرمثا الجديدة سهل حوران خالد بن الوليد
اسم البلدية رئيس لجنة البلدية احمد علي مهيدات األعضاء 1 مدير التنمية االجتماعية للواء بني كنانة 2 مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة 3 م. جينه نصير / مديرية الشؤون البلدية لمحافظة اربد 4 مدير مدرسة البسيلة الثانوية للبنات 5 م. ايفيت ماجد النمري / بنك تنمية المدن والقرى محافظة اربد 6 فارس ماجد احمد المصطفى / مديرية الضمان االجتماعي اربد اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . امين يوسف عزايزة األعضاء 1 مدير صندوق المعونة الوطنية للواء بني كنانة 2 مدير مياه لواء بني كنانة 3 م . لمياء قاسم عبيدات / مكتب اشغال بني كنانة 4 بسام ابراهيم الوديان / بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة اربد 5 مدير سد الوحدة – سلطة وادي األردن 6 معتز عبدهللا رومي / مديرية شباب محافظة اربد اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عصام محمد الروسان األعضاء 1 مساعد مديرية صحة محافظة اربد لواء بني كنانه 2 رئيس ديوان متصرفية لواء بني كنانه 3 مديرة مدرسة سحم الثانوية الشاملة للبنات 4 محمد زياد دقامسه / شركه مياه اليرموك 5 وليد علي ظهيرات / بنك تنمية المدن والقرى فرع اربد 6 عماد عبيدات / مستشار في مجلس االعيان الكفارات الشعله اليرموك الجديدة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية علي رضوان البطاينه / مساعد متصرف لواء قصبه اربد األعضاء 1 مدير تسجيل أراضي بني كنانه 2 مدير مستشفى اليرموك 3 مدير مكتب أشغال لواء بني كنانه 4 مديرة مدرسة سما الروسان الثانوية للبنات 5 مدير مكتب مالية بني كنانه 6 د. لؤي طالب عبيدات / مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عطا حسين ابداح األعضاء 1 مدير تسجيل أراضي الشونة الشمالية 2 مدير أحوال وجوازات الشونة الشمالية 3 مساعد مدير صحة محافظة اربد لشؤون الشونه الشماليه مدير مديرية الصيانة والتشغيل للواء األغوار الشمالية – سلطة وادي األردن 4 5 مدير مستشفى معاذ بن جبل 6 مديرة مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. محمد محمود العقيلي األعضاء 1 مدير التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية 2 مدير مياه األغوار الشمالية 3 مديرة مدرسة المشارع الثانوية الشاملة للبنات 4 مديرة صندوق المعونة الوطنية للواء األغوار الشمالية 5 مدير مالية الشونة الشمالية 6 احمد عوض عبد الرحمن / مديرية تسجيل أراضي لواء الكورة السرو معاذ بن جبل طبقة فحل اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . احمد ماجد عبيدات األعضاء 1 مديرة مدرسة كريمة الثانوية للبنات 2 مدير مؤسسة اإلق ارض الز ارعي األغوار الشمالية 3 مدير مستشفى أبو عبيده 4 مدير أوقاف لواء األغوار الشمالية 5 مدير عمل الشونة الشمالية 6 مدير آثار لواء األغوار الشمالية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . جميل ضيف هللا المومني األعضاء 1 مدير الجريده الرسمية 2 مدير مكتب اشغال المزار الشمالي 3 مدير تسجيل اراضي المزار الشمالي 4 تيسير الجراح / مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي 5 زكريا عيسى بني عامر / مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي 6 فادية عبدهللا عيادة / مدرسة رحابا الثانويه الشامله للبنات 7 محمود عبدالكريم عكور / رئيس قسم التوثيق في مديرية الجريدة الرسمية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. بكر حسن البالونه األعضاء 1 مدير مكتب أشغال الطيبة 2 رئيس شعبة الحراج / زراعة لواء الطيبة 3 مدير تسجيل أراضي الطيبة 4 م. فراس حسن الهزايمه / مديرية الشؤون البلدية للوائي الطيبة والوسطية 5 مدير مدرسة رقية بنت الرسول للبنات 6 مدير التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية شرحبيل بن حسنه المزار الجديدة الطيبة الجديدة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية جمال محمود البطاينه األعضاء 1 مدير صندوق المعونه الوطنية 2 مدير مكتب أوقاف لواء الوسطية 3 مديرة مدرسة الخراج الثانوية للبنات 4 مساعد مدير مكتب اشغال الوسطية 5 رئيس ديوان متصرفية لواء الوسطية 6 رئيس شعبة الحراج في مديرية زراعة لواء الوسطية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . فايز عبدالكريم القرعان األعضاء 1 مدير مستشفى االميرة رايه 2 مديرة مدرسة كفر الما الثانوية الشاملة للبنات 3 مدير تسجيل أ ارضي الكوره 4 مدير مياه لواء بني عبيد 5 مدير تربية لواء الكوره 6 مدير المجمع الرياضي للواء الكوره اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . زكريا محمود الطعاني األعضاء 1 مدير مالية لواء الكوره 2 مساعد مدير مياه لواء الكوره 3 مديرة مدرسة جنين الصفا األساسية للبنات 4 مدير مكتب أشغال لواء الكوره 5 د. غازي بني حمد / مدير الشؤون االداريه تربيه لوائي الطيبه والوسطيه 6 هيثم غازي الكوفحي / المفتش المالي واإلداري دير ابي سعيد الجديدة رابية الكوره الوسطية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية ثابت عبد المجيد الشريدة األعضاء 1 مدير مكتب أحوال جديتا 2 رئيس مجلس الخدمات المشتركة للواء الكورة 3 مدير ز ارعة لواء الكورة 4 مدير مدرسة كف أربيل األساسية للبنين 5 مدير التنمية االجتماعية للواء الكورة 6 رئيس مكتب آثار الكورة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية غسان علي الكايد األعضاء 1 مدير صندوق المعونة الوطنية لمحافظه المفرق 2 مدير زراعة محافظة المفرق 3 مدير بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة المفرق 4 مقررة تجمع لجان المرأة في محافظة المفرق 5 مدير أشغال محافظة المفرق 6 مدير تسجيل أراضي محافظة المفرق 7 مدير صحة محافظة المفرق 8 مدير مؤسسة اإلقراض الزراعي لمحافظة المفرق اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م .احمد فهد العضامات األعضاء 1 رئيس ديوان مديرية قضاء بني حسن 2 رئيس مركز صحي منشية بني حسن 3 مدير مكتب بريد منشيه بني حسن 4 مدير العالقات العامه واالعالم في مجلس الخدمات المشتركه لمحافظه المفرق 5 مديرة مدرسة منشية بني حسن الثانوية للبنات 6 صباح ابو كف / مديريه الشؤون البلديه لمحافظه المفرق المفرق الكبرى منشية بني حسن برقش اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . منتصر المومني األعضاء 1 مدير مالية محافظة المفرق 2 مدير األحوال المدنية لمحافظة المفرق 3 مديرة مدرسة رحاب الثانوية الشاملة للبنات 4 ابراهيم محمد الحراحشه / وزارة الشباب 5 مديرية األبنية الحكومية لمحافظة المفرق 6 رئيس قسم المثلثات والتسوية إلقليم الشمال – دائرة األ ارضي والمساحة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير قضاء بلعما األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية لقضاء بلعما 2 مدير مكتب االحوال المدنية بلعما 3 رئيس مركز صحي بلعما الشامل 4 م. عبد الناصر وائل الشبلي / مديريه االبنيه الحكوميه /جرش 5 رئيس ديوان مديرية قضاء بلعما 6 رئيسة مركز شابات بلعما اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . محمد خير الشرعه األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية 2 مديرة مدرسة الزعتري الثانوية للبنات 3 م . هيام دهش الشرفات / مديريه الشؤون البلديه للواء الباديه الشماليه 4 نواف زايد المشاقبه / بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة المفرق 5 رئيس مركز صحي الزعتري 6 مدير مركز األميرة بسمة للتنمية البشرية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عبد العزيز الذيابات األعضاء 1 م. اشرف بني هاني / مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد 2 مديرة مدرسة حوشا الثانوية للبنات 3 م . ياسر الحسبان / مجلس الخدمات المشتركه لمحافظه المفرق 4 متصرفية البادية الشمالية الغربية رحاب الجديدة بلعما الجديدة الزعتري والمنشية حوشا الجديدة 5 منجد كريم القاضي / محافظة اربد 6 ابراهيم رحيل بني خالد / متصرفيه الباديه الشماليه الغربيه 7 عبد الرحمن الخالدي / المفتش المالي واإلداري اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . علي ابو سماقه األعضاء 1 مدير التنمية االجتماعية لمحافظة المفرق 2 رئيس مركز صحي فاع 3 مديرة مدرسة الحرش الثانويه للبنات 4 معن ست ابوها / مديرية الشؤون البلدية لمحافظة اربد 5 رئيس مركز صحي الحرش 6 مدير مكتب بريد الحرش اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . باسمه العموش األعضاء 1 مدير مكتب احوال المدنية السرحان 2 رئيس مركز صحي سما السرحان الشامل 3 مديرة مدرسة السرحان الثانوية للبنات 4 مدير مكتب بريد سما السرحان 5 م. احمد عوض المشاقبه / مديرية اشغال لمحافظة المفرق 6 رئيس قسم االبنية في تربية البادية الشمالية الغربيه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير قضاء الخالديه األعضاء 1 رئيس مركز البحوث الزراعية في الخالدية 2 مدير مكتب االحوال المدنيةالخالديه 3 مديرة مدرسة الخالدية الثانوية للبنات 4 رئيس مركز صحي الخالدية الشامل 5 مديرة مكتب التنمية االجتماعية 6 رئيس ديوان مديرية قضاء الخالدية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . محمود الغرايبه األعضاء 1 رئيس مركز صحي الباعج الشامل 2 مديرة مدرسة الباعج الثانوية الشاملة للبنات 3 رئيس ديوان متصرفية لواء البادية الشمالية الغربية الباسلية السرحان الخالدية االمير الحسين بن عبدهللا 4 مدير مكتب بريد الباعج 5 بشار مازن السريحيين / مديريه الشؤون البلديه للواء الرمثا 6 مدير مركز الصندوق الهاشمي لمنطقة الباعج اسم البلدية رئيس لجنة البلدية اوميه حوامدة األعضاء 1 مفتش اثار محافظة المفرق 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية قضاء ام الجمال 3 مدير الشؤون المالية واالدارية في تربية البادية الشمالية 4 مديرة مدرسة عمره وعميره الثانوية للبنات 5 مدير مكتب اوقاف قضاء ام الجمال 6 مدير سياحة محافظة المفرق اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . نصري الشواقفه األعضاء 1 مدير التنمية االجتماعية للواء البادية الشمالية 2 مدير مياه لواء البادية الشمالية 3 رئيس ديوان مديرية قضاء صبحا 4 مدير مدرسة الحراره االساسية للبنين 5 مدير مكتب األحوال المدنية 6 رئيس قسم االشراف في تربية البادية الشمالية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . حمد الخالدي األعضاء 1 رئيس ديوان قضاء أم القطين 2 مديرة مدرسة المكيفته الثانوية للبنات 3 مدير مكتب التنمية االجتماعية في قضاء أم القطين 4 رئيس مركز صحي أم القطين 5 مساعد مدير مكتب أشغال البادية الشمالية 6 مدير مدرسة ام القطين االساسية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير قضاء دير الكهف األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية لقضاء دير الكهف 2 رئيس مركز صحي شامل دير الكهف 3 مديرة مدرسة الجبيه الثانوية للبنات ام القطين والمكيفته دير الكهف الجديدة ام الجمال الجديدة صبحا والدفيانه 4 رئيس ديوان مديرية قضاء دير الكهف 5 ابراهيم خليف العضامات / مديرية الشؤون البلدية للواء البادية الشمالية 6 مدير مدرسة مثناة راجل االساسية للبنين اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . ريما شديفات األعضاء 1 مدير الشؤون البلدية للواء البادية الشمالية 2 مدير تسجيل أراضي البادية الشمالية 3 مدير زراعة لواء البادية الشمالية 4 رئيس ديوان متصرفية لواء البادية الشمالية 5 مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية 6 مديرة مدرسة االشرفية ونايفه الثانويه للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . رشدي الشيخ األعضاء 1 مساعد مدير تسجيل أراضي البادية الشمالية 2 مساعد مدير زراعة لواء البادية الشمالية 3 مديرة مدرسة البشرية الثانوية للبنات 4 مدير الشؤون التعليمية والفنيه في تربية لواء البادية الشمالية الشرقية 5 رئيس مركز صحي البشرية 6 مدير مدرسة البشرية الثانويه للبنين اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عاطف عاشور األعضاء 1 رئيس مركز صحي الصفاوي 2 مديرة مدرسة الصفاوي الثانوية للبنات 3 رئيس قسم االمتحانات في تربية البادية الشمالية 4 مديرة مدرسة الصفاوي االساسية للبنات 5 مساعد مدير مياه البادية الشمالية 6 رئيس قسم القضايا / متصرفية البادية الشمالية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية د . موسى ابو عاقوله األعضاء 1 مدير مكتب االحوال المدنية لواء الرويشد 2 رئيس ديوان متصرفية لواء الرويشد 3 مدير مكتب التنمية االجتماعية الصالحية ونايفة بني هاشم الصفاوي الرويشد الجديدة 4 مدير مكتب مياه رويشد 5 مدير مدرسة روضة البندان االساسية 6 مديرة مدرسة الرويشد االساسية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. عبد الفتاح محمد االبراهيم األعضاء 1 مدير أشغال محافظة عجلون 2 مدير مستشفى اإليمان 3 مدير الشؤون البلدية لمحافظة عجلون 4 رئيسة جمعية الهالل األحمر األردني – عجلون 5 مدير األبنية الحكومية في محافظة عجلون 6 مديرة مدرسة عنجرة الثانوية للبنات 7 مدير مالية محافظة عجلون 8 مدير تسجيل أراضي عجلون اسم البلدية رئيس لجنة البلدية علي خالد البعيرات األعضاء 1 مدير مكتب أشغال لواء كفرنجة 2 مدير مكتب زراعة لواء كفرنجة 3 رئيس قسم محاسبة ماليه عجلون 4 مساعد متصرف لواء كفرنجة 5 مديرية شباب محافظة عجلون مدير المحطة التحويلية في مجلس الخدمات المشتركه لمحافظة عجلون 6 اسم البلدية رئيس لجنة البلدية نظام الزغول األعضاء 1 مدير زراعة محافظة عجلون 2 مدير شباب محافظة عجلون 3 مدير البيئة لمحافظتي عجلون وجرش د. سامي ابو غزله / مشرف تربيه في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش 4 5 مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع محافظة عجلون 6 م . فايز شعبان / مديرية الشؤون البلدية لمحافظة عجلون عجلون الكبرى كفرنجه الجديدة الجنيد اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. عوني تيسير العتوم األعضاء 1 مديرية الثقافة لمحافظة عجلون 2 رئيس ديوان محافظة عجلون 3 مديرة مدرسة الوهادنه الثانوية للبنات 4 مدير مديرية العمل لمحافظة عجلون 5 مدير االحوال المدنية والجوازات العامه لمحافظة عجلون 6 رئيس قسم الجوده في مديرية صحة محافظة عجلون اسم البلدية رئيس لجنة البلدية ايمان احمد فطيمات األعضاء 1 مدير التنمية االجتماعية لمحافظة عجلون 2 م. خالد علي الحماد /مديرية اشغال محافظه جرش 3 مدير الصناعة والتجارة لمحافظة عجلون 4 مدير اوقاف محافظة عجلون 5 مديرة مركز شباب عجلون 6 م . وليد درادكه / وزارة الشؤون البلدية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. معين محمد الخصاونه األعضاء 1 مدير اشغال محافظة جرش 2 مدير تسجيل اراضي جرش 3 رئيس قسم االسعاف والطوارئ في مستشفى جرش الحكومي 4 مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش 5 مدير سياحة محافظة جرش 6 عبد القادر ابو رجيع / وزارة الشؤون البلدية 7 مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات 8 مدير الشؤون البلديه لمحافظه جرش اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. محمد عيسى عويدات األعضاء المعراض الشفا العيون جرش الكبرى 1 مدير مالية محافظة جرش 2 مساعد مدير اشغال محافظة جرش 3 مدير التنمية االجتماعية محافظة جرش 4 علي الزعبي / وزارة الشؤون البلدية 5 رئيس ديوان محافظة جرش 6 م. تغريد نجم / مديرية الشؤون البلدية محافظة جرش اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . فاطمه عبد الكريم العتوم األعضاء 1 مدير مؤسسة االقراض الزراعي محافظة جرش 2 مدير زراعة محافظة جرش 3 مساعد مدير مؤسسه التدريب المهني لمحافظه جرش 4 مدير شباب محافظة جرش 5 محمود لطفي / وزارة الشؤون البلدية 6 مديرة مدرسة مرصع الثانويه للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م عيسى محمد الخصاونه األعضاء 1 مدير االحوال المدنية والجوازات محافظة جرش 2 مساعد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش للشؤون الفنية 3 م. عبد المطلب الجوارنه / وزارة الشؤون البلدية 4 مدير اثار محافظه جرش 5 مدير ثقافة محافظة جرش 6 مساعدة نائب محافظ جرش اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . حمد احمد القادري األعضاء 1 مدير مؤسسة التدريب المهني محافظة جرش 2 مدير الضمان االجتماعي محافظة جرش باب عمان النسيم برما 3 م. نعيم الشرابي / وزارة الشؤون البلدية 4 م. احمد فايز عبد المحسن / مديرية صحة محافظة جرش 5 مديرة مركز االميره بسمه محافظة جرش 6 مدير مكتب بريد برما اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عبدهللا القيسي األعضاء 1 مدير اشغال محافظة الزرقاء 2 مساعد الرئيس التنفيذي ادارة مياه الزرقاء 3 مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء االولى 4 مساعد مدير الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء 5 مدير تسجيل اراضي الزرقاء 6 مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى لمحافظة الزرقاء 7 مدير الصحه لمحافظة الزرقاء 8 عماد ابو البندورة / غرفة تجارة الزرقاء 9 فوزي الزواهرة / وزارة الشؤون البلدية 10 مساعد امين عام مجلس النواب 11 مدير مجمع االمير محمد الرياضي اسم البلدية رئيس لجنة البلدية حمدان السرحان األعضاء 1 مدير مديرية أحوال الرصيفة 2 مدير التربية والتعليم للواء الرصيفه 3 مدير مستشفى األمير فيصل 4 راكز الخاليله / وزارة الشؤون البلدية 5 رئيس ديوان متصرفية لواء الرصيفه 6 مديرة عمل الرصيفه 7 مدير الشؤون المالية واإلدارية في دائرة األراضي والمساحة 8 مديرة مدرسة زينب بنت العوام اسم البلدية رئيس لجنة البلدية نائب محافظ الزرقاء / عدنان العتوم األعضاء 1 مدير قضاء بيرين 2 رئيس مركز صحي بيرين الشامل 3 رئيس مركز تنمية بيرين 4 ياسر السكارنه / وزارة الشؤون البلدية 5 مديرة مدرسة بيرين الثانويه للبنات بيرين الجديدة الزرقاء الكبرى الرصيفة 6 رئيس مركز زراعي بيرين اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . نواف مصطفى الجمال األعضاء 1 مدير مكتب االحوال المدنية 2 مديرة مكتب صندوق المعونة الوطنية الهاشمية 3 مدير التنمية االجتماعية للواء الهاشمية 4 رئيس ديوان متصرفية الهاشمية 5 رئيس مجلس الخدمات المشتركه لمحافظه الزرقاء 6 قاسم الخوالدة / بنك تنمية المدن والقرى فرع محافظة الزرقاء اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . محمد خالد عناب األعضاء 1 مدير جمرك الضليل 2 مدير مدرسة الضليل الثانوية للبنات 3 مدير مكتب التنمية االجتماعية الضليل 4 زياد الغويري / وزارة الشؤون البلدية 5 مدير مكتب مياه الضليل 6 مدير مركز زراعي الضليل اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . اياد النمري 1 عمر الزواهرة / المفتش المالي واإلداري 2 مديرة مدرسة الحالبات الغربي الثانوية للبنات 3 م. نواف نوار و ازرة الشؤون البلدية 4 غسان شاهر الماضي / مديرية قضاء ضليل 5 مدير مكتب عمل الضليل 6 مديرة مركز الرعاية والتأهيل الضليل اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير قضاء االزرق المسمى الوظيفي األعضاء المسمى الوظيفي الهاشمية الجديدة الضليل الحالبات االزرق الجديدة 1 مدير مكتب أشغال األزرق 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية األزرق 3 مدير مدرسة ابن سينا 4 مدير مكتب آثار األزرق 5 م. عالء محمد مقابله / الحوض المائي األزرق 6 مدير مكتب زراعة األزرق اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . جهاد اشتيان القبيالت األعضاء 1 رئيس ديوان مديرية قضاء ام الرصاص 2 مدير مكتب االحوال المدنية والجوازات في قضاء ام الرصاص 3 مدير مكتب التنميه االجتماعيه لقضاء ام الرصاص 4 محمود اللواما / وزارة الشؤون البلدية 5 مديرة مدرسه بنات ام الرصاص الثانويه 6 رئيس مركز شباب ام الرصاص اسم البلدية رئيس لجنة البلدية غالب السواعير األعضاء 1 مدير اوقاف لواء الجيزه 2 رئيس قسم التخطيط في تربية لواء الجيزه 3 سفيان العوراني / وزارة الشؤون البلدية 4 رئيس ديوان متصرفية لواء الجيزه 5 د. فريد النجار / طبيب مركز صحي ضبعه 6 مديرة مدرسة العامرية االساسية للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . جورج متري حدادين األعضاء 1 مدير زراعة سحاب 2 مدير مكتب أشغال سحاب 3 مدير مستشفى التوتنجي 4 مدير التربية والتعليم لواء سحاب 5 م. حلمي عبدهللا النعامات / امانة عمان الكبرى 6 مدير مكتب أحوال مدنية سحاب 7 مدير تسجيل اراضي شرق عمان 8 محمد الناطور / وزارة الشؤون البلدية 9 مدير الرقابة في وزارة المالية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. عماد عبدهللا العبدالالت األعضاء 1 مدير تسجيل أراضي ناعور العامرية سحاب ناعور ام الرصاص الجديدة 2 مدير مكتب أشغال لواء ناعور 3 مدير مكتب أالحوال والجوازات لواء ناعور 4 خالد القرعان / وزارة الشؤون البلدية 5 مديرة صندوق المعونه الوطنيه / ناعور 6 ختام خلف العبادي / بنك تنميه المدن والقرى 7 محمد احمد ابو الغنم / امانة سر مجلس الوزراء اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الجيزة األعضاء 1 مدير مكتب اشغال لواء الجيزه 2 مدير مكتب العمل لواء الجيزة 3 مدير زراعه لواء الجيزة 4 احمد قاسم حسين / وزارة الشؤون البلدية 5 مدير تربية لواء الجيزه 6 مدير تسجيل اراضي جنوب عمان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . احمد عبد الغفور الحراحشة األعضاء 1 مدير مكتب اشغال لواء الموقر 2 مدير زراعة لواء الموقر 3 رئيس كلية االمير حسين/ جامعة البلقاء التطبيقية 4 رحاب عبيدات / وزارة الشؤون البلدية 5 مدير االحوال المدنية في لواء الموقر 6 مدير تسجيل اراضي الموقر 7 مدير التنميه االجتماعيه لواء البادية الوسطى اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عاطف الرواحنه األعضاء 1 مدير التنميه االجتماعيه للواء ناعور 2 سائد السيد / وزارة الشؤون البلدية 3 مدير عمل لواء ناعور 4 مديرة مدرسه حسبان االساسيه المختلطه 5 رئيس ديوان متصرفية قضاء حسبان 6 رئيس المركز الصحي لقضاء حسبان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عباس ابراهيم هميسات األعضاء ام البساتين الجيزة الموقر حسبان 1 محمود ابراهيم القيسي / مكتب المنظمه االفرو اسيويه 2 مدير زراعه لواء ناعور 3 م. لينا فايز العبادي / أمانة عمان الكبرى 4 مدير التربيه والتعليم لواء ناعور 5 صخر حسين الرقاد / وزارة الشؤون البلدية 6 باسل الصباهي / وزارة الشؤون البلدية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. غسان قاسم خريسات األعضاء 1 مدير أشغال محافظة مادبا 2 مدير مياه محافظة مادبا 3 مدير تسجيل أراضي مادبا 4 سعيد الخطيب / وزارة الشؤون البلدية 5 مدير صندوق المعونة الوطنية مادبا 6 مدير آثار مادبا 7 مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع محافظة مادبا 8 مدير شباب محافظة مادبا اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . هزيم ابو هزيم األعضاء 1 مدير مؤسسه التدريب المهني مادبا 2 مدير التربية والتعليم لواء ذيبان 3 مدير صحة محافظة مادبا 4 مديرة مركز األميرة بسمة للتنمية 5 مدير تسجيل أراضي ذيبان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . اكرم الصناع األعضاء 1 مدير األحوال المدنية والجوازات لمحافظة مادبا 2 مدير عمل محافظة مادبا 3 مدير مكتب الضمان االجتماعي مادبا 4 ابراهيم الفالحات / رئيس قسم الشؤون المالية محافظة مادبا 5 م. عروبه العوامرة / مديريه الشؤون البلديه للواء ذيبان 6 مدير ثقافة محافظة مادبا اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . بسام الباشات مادبا الكبرى ذيبان الجديدة لب ومليح جبل بني حميدة األعضاء 1 مدير مركز تنمية المجتمع المحلي في جبل بني حميده 2 مدير أوقاف محافظة مادبا 3 رئيس ديوان مديريه قضاء العريض 4 مدير مكتب بريد جبل بني حميدة 5 مدير الشؤون البلدية للواء ذيبان 6 مدير األبنية الحكومية لمحافظة مادبا اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . بالل حسن المومني األعضاء 1 مدير تسجيل اراضي السلط 2 مدير مستشفى الحسين السلط 3 االنسه طروب كامل الداوود / شركه الكهرباء النوويه 4 مديرة االبنية الحكومية لمحافظة البلقاء 5 رئيس االتحاد التعاوني ورئيس اتحاد المزارعين 6 مدير اشغال محافظة البلقاء 7 مدير زراعة محافظة البلقاء 8 مدير بنك تنمية المدن والقرى لمحافظه البلقاء 9 مدير الشؤون البلدية لمحافظة البلقاء اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الشونة الجنوبيه األعضاء 1 مدير الشؤون البلدية للواء الشونة الجنوبيه 2 مديرة مدرسة الجوفة الثانوية للبنات 3 رئيس قسم مصادر التعلم – مديرية تربية لواء الشونة الجنوبية 4 مدير صحة لواء الشونة الجنوبية 5 مدير زراعة لواء الشونة الجنوبية 6 مدير مكتب أشغال الشونة الجنوبية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عيسى عطاهلل الجعافرة األعضاء 1 مدير الشؤون البلدية للواء عين الباشا 2 مدير مديرية مياه لواء عين الباشا 3 مدير مديرية ز ارعة لواء عين الباشا 4 مدير األحوال المدنية والجوا ازت العامة في محافظة البلقاء 5 مدير مكتب أشغال لواء عين الباشا الشونه الوسطى عين الباشا الجديدة السلط الكبرى 6 م . لميا الشريف / و ازرة الشؤون البلدية 7 م . نضال الحو ارني / بنك تنمية المدن والقرى 8 مدير الصناعة والتجارة لمحافظة البلقاء مدير السياحة في محافظة البلقاء 9 10 مديرة مدرسة أم الدنانير المختلطة عين الباشا اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الفحيص وماحص األعضاء 1 مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام البلقاء 2 مدير ثقافة محافظة البلقاء 3 رئيس ديوان متصرفية لواء الفحيص وماحص 4 م . سميه الساكت / وزارة الشؤون البلدية 5 مديرة مدرسة بيوضه الشرقية المختلطة 6 مروان عبد الحافظ عربيات / المفتش المالي واإلداري اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مساعد محافظ البلقاء سلمان النجادا المسمى الوظيفي األعضاء المسمى الوظيفي 1 مدير مكتب أشغال لواء دير عال 2 مدير البيئة لوادي األردن 3 مدير تسجيل أراضي دير عال 4 مدير الشؤون البلدية للواء االغوار الوسطى 5 مدير مديرية ري الوسط – سلطة وادي األردن 6 مديرة مدرسة البالونه الثانوية للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير االحوال المدنيه والجوازات للواء الشونة الجنوبيه األعضاء 1 مدير مستشفى األميرة إيمان 2 مدير التربية والتعليم للواء دير عال 3 مدير التنمية االجتماعية للواء دير عال 4 رئيس لجنة انتقاء المزارعين الثانية-سلطة وادي األردن 5 مديرة مدرسة أبو الهول األساسية للبنات 6 مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية دير عال اسم البلدية رئيس لجنة البلدية محمد موسى الزبيدي العارضة الجديدة دير عال الجديدة معدي الجديدة سويمة األعضاء 1 المفتش المالي واإلداري 2 مديرة مدرسة سويمه الثانوية للبنات 3 مدير مستشفى لواء الشونة الجنوبية 4 مدير مكتب أوقاف الشونة الجنوبية 5 رئيس قسم مكتب البحر الميت – هيئة االستثمار 6 مدير مكتب الخط الناقل / سويمه سلطه وادي االردن اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . منذر البخيت األعضاء 1 نوفه الداوود / رئيسه لجنه اتحاد المراه فرع الفحيص 2 مدير مكتب االحوال والجوازات 3 مدير مكتب اشغال ماحص والفحيص 4 مدير زراعة ماحص والفحيص 5 د. سامي جريسات / رئيس قسم االستثمار / دائرة االراضي والمساحه 6 م . ازيس فايز العبادي / امانة عمان الكبرى اسم البلدية رئيس لجنة البلدية هويشل عودة عكروش األعضاء 1 مدير صحة محافظة البلقاء 2 مدير مكتب أشغال الفحيص وماحص 3 رئيس ديوان متصرفية لواء الفحيص وماحص 4 مفتش إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم 5 مديرة مدرسة رفيده اإلسالمية 6 م . علي قداح / وزارة االشغال العامه 7 8 الفحيص ماحص اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء القصبة األعضاء 1 مدير أشغال محافظة الكرك 2 مدير سياحة محافظة الكرك 3 مدير صحة محافظة الكرك 4 مدير مستشفى الكرك الحكومي 5 مدير زراعة محافظة الكرك 6 مدير إدارة مياه الكرك 7 مدير ثقافة محافظة الكرك 8 مدير مالية محافظة الكرك 9 مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع محافظة الكرك 10 مدير األحوال المدنية والجوازات العامة لمحافظة الكرك 11 مدير مؤسسه اعمار مؤاب 12 اسم البلدية رئيس لجنة البلدية سفيان سالم الحجايا األعضاء 1 مدير مكتب أشغال عي 2 رئيس مكتب التنمية االجتماعية عي 3 م . نبيل حمد التخاينه / مديريه زراعه لواء عي 4 مدير زراعة لواء عي 5 مدير مكتب األحوال المدنية عي 6 رئيس مركز صحي عي اسم البلدية رئيس لجنة البلدية علي محمد بني عطيه األعضاء 1 مدير تسجيل أراضي القصر 2 مديرة مركز شابات القصر 3 رئيس مركز صحي الربة 4 مدير صندوق المعونة الوطنية في محافظة الكرك 5 رئيس قسم المصادر الزراعية 6 مدير مالية القصر الكرك الكبرى عي شيحان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية خالد سالم الختاتنه المسمى الوظيفي األعضاء المسمى الوظيفي 1 مدير مكتب األحوال المدنية القصر 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية 3 مدير اقليم الربه الزراعي 4 رئيس ديوان متصرفية لواء القصر 5 مديرة التربية والتعليم للواء القصر 6 مديرة مكتب صندوق المعونة الوطنية المزار الجنوبي اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء فقوع األعضاء 1 مدير مكتب أحوال لواء فقوع 2 مدير زراعة لواء فقوع 3 رئيس مركز شباب فقوع 4 رئيسة مركز شابات صرفا 5 رئيس ديوان متصرفية لواء فقوع اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . لما عبد الرحمن المجالي المسمى الوظيفي األعضاء المسمى الوظيفي 1 مدير عمل محافظة الكرك 2 مدير تسجيل أراضي المزار الجنوبي 3 مدير البيئة لمحافظة الكرك 4 حسين عبد الوهاب الطراونه 5 مدير مكتب أشغال لواء المزار الجنوبي 6 مديرة مكتب صندوق المعونة الوطنية المزار الجنوبي عبدهللا بن رواحه مؤته والمزار طالل الجديدة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . زياد معزي الهلسه األعضاء 1 مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي 2 رئيس مركز صحي شامل المزار الجنوبي 3 مدير مالية المزار الجنوبي 4 سامي حمد مطلق / وزارة االشغال العامه 5 مدير مديرية مياه المزار الجنوبي 6 رحيل مفلح الجعافرة / وزارة التربية والتعليم اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . ماهر عودة العكشه المسمى الوظيفي األعضاء المسمى الوظيفي 1 مدير مستشفى غور الصافي 2 مدير زراعة األغوار الجنوبية 3 مدير مديرية مياه األغوار الجنوبية 4 مدير تسجيل أراضي األغوار الجنوبية 5 مدير مديرية سلطة وادي األردن واألغوار الجنوبية 6 مديرة صندوق المعونة الوطنية اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . احمد جبرائيل الطراونه األعضاء 1 مدير مكتب االحوال المدنية القطرانه 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية القطرانه 3 رئيس مركز صحي القطرانه 4 مدير زراعة القطرانه 5 مدير مدرسة القطرانه االساسية 6 رئيس ديوان متصرفية لواء القطرانه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . شاهر محمد الطراونه األعضاء 1 مديرة مدرسة بنات سد السلطاني الثانوية للبنات 2 مدير بريد القطرانه 3 رئيس ديوان مديرية الشؤون البلدية لمحافظة الكرك 4 مدير فرع هيئة تنظيم قطاع النقل في الكرك 5 مدير الصندوق االردني الهاشمي –الكرك 6 مدير مكتب ديوان الخدمة المدنية القليم الجنوب مؤاب الجديدة االغوار الجنوبية القطرانة السلطاني اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . احمد النوافله األعضاء 1 مدير أشغال محافظة معان 2 مدير مياه محافظة معان 3 مساعد مدير تسجيل أراضي معان 4 مدير زراعة محافظة معان 5 مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع محافظة معان 6 مدير مستشفى معان الحكومي 7 مدير سياحة محافظة معان 8 مدير أوقاف محافظة معان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . احمد بديوي الرفايعه األعضاء 1 مدير مكتب األحوال المدنية في الحسينية 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية في الحسينية 3 م. احمد شقيرات / مديريه اشغال محافظه معان 4 مديرة مدرسة بنات الحسينية الثانوية 5 مدير مدرسة الهاشمية الثانوية للبنين 6 حسين الرواد / مديرية الشؤون البلدية لمحافظة معان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عواد مطاوع نعيمات األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية في الجفر 2 مدير مكتب األحوال المدنية في الجفر 3 مديرة مدرسة الجفر الثانوية للبنات 4 خالد عواد كريشان / المفتش المالي واإلداري 5 طبيب المركز الصحي في الجفر اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . محمد هارون الحمادين األعضاء 1 مدير تسجيل أراضي معان 2 مدير التربية والتعليم لقصبة معان 3 مدير مالية معان 4 مديرة مدرسة الفرذخ الثانوية 5 مدير شباب محافظة معان معان الكبرى الحسينية الجديدة الجفر ايل الجديدة 6 مدير مكتب عمل معان اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عمر محمود الهباهبه األعضاء 1 مدير مؤسسة االقراض الزراعي محافظة معان 2 مدير ضريبة دخل محافظة معان 3 مدير مكتب األحوال المدنية في المريغه 4 مديرة مدرسة أبو اللسن الثانوية للبنات 5 مدير الصناعة والتجارة لمحافظة معان 6 مدير مكتب التنمية االجتماعية في قضاء المريغه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية صباح فالح النعيمات األعضاء 1 مدير صحة محافظة معان 2 مدير األحوال المدنية والجوازات العامة لمحافظة معان 3 مقررة تجمع لجان المرأة الوطني معان 4 مدير التنمية االجتماعية لمحافظة معان 5 مديرية قضاء األشعري 6 م. وفاء المحاميد / مستشار امين عام وزارة االشغال لشؤون الجنوب اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . نجالء المحاميد األعضاء 1 مدير مكتب أشغال لواء الشوبك 2 مدير التربية والتعليم لواء الشوبك 3 مدير تسجيل أراضي الشوبك 4 مدير زراعة لواء الشوبك 5 مدير التنمية االجتماعية لواء الشوبك 6 مديرة مدرسة بير خداد لالناث اسم البلدية رئيس لجنة البلدية عماد محمود الرفايعه األعضاء 1 مدير مديريه البيئة لمحافظة الطفيله 2 رئيس مجلس الخمات المشتركة لمحافظة الطفيله 3 مدير تسجيل أراضي الطفيله 4 مدير أشغال محافظة الطفيله 5 مدير زراعة محافظة الطفيله الشوبك الجديدة الطفيلة الكبرى الشراه االشعري 6 مدير صحة محافظة الطفيله 7 مدير التنمية االجتماعية لمحافظة الطفيله 8 مدير مالية محافظة الطفيله اسم البلدية رئيس لجنة البلدية محمد صادق البواليز األعضاء 1 مدير مياه محافظة الطفيله 2 مدير التربية والتعليم لواء بصيرا 3 مدير مؤسسة االقراض الزراعي الطفيله 4 مدير سياحة محافظة الطفيله 5 مدير مالية لواء بصيرا 6 مديرة مدرسه بصيرا للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . حمد البدور األعضاء 1 مدير األبنية الحكومية لمحافظة الطفيله 2 مدير الصندوق الهاشمي في الطفيله 3 مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية في الطفيله 4 مدير أوقاف محافظة الطفيله 5 مدير الصناعة والتجارة لمحافظة الطفيله 6 ابتسام احمد الخوالدة / الصندوق األردني الهاشمي اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م. ابراهيم الليمون األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية في لواء الحسا 2 مدير مكتب أشغال الحسا 3 مدير مكتب األحوال المدنية في لواء الحسا 4 مدير ثقافة محافظة الطفيله 5 مدير ضريبة الدخل لمحافظة الطفيله 6 مدير عمل محافظة الطفيله اسم البلدية رئيس لجنة البلدية متصرف لواء القويرة األعضاء 1 رئيس مركز زراعي القويره 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية القويره 3 رئيس مركز شباب القويره 4 مديرة مركز األميرة بسمة القويره بصيرا القادسيه الحسا القويرة الجديدة 5 مديرة مدرسة بنات القويره الثانوية 6 حسن حاكد نجادات / مجلس الخدمات المشتركة للواء القويرة اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . عيد رجب ابو العز األعضاء 1 رئيس ديوان مديرية قضاء الديسه 2 مدير مكتب التنمية االجتماعية الديسه 3 جمال سليمان العمراني / مديرية شباب العقبه 4 متعب بخيت الزوايدة / مركز زراعه الديسه 5 مديرة مدرسة بنات الديسة الثانوية 6 مديرة مدرسة الطويسه الثانوية للبنات اسم البلدية رئيس لجنة البلدية مدير قضاء وادي عربه األعضاء 1 مديرة مدرسة قريقرة الثانوية للبنات 2 رئيس مجلس شباب قريقرة 3 رئيس مركز صحي قريقرة 4 محمد شاهر عوجان / المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي 5 مدير مدرسة فينان األساسية 6 رئيس جمعيه العمارين الزراعيه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية م . سميح ابو عامريه األعضاء 1 مدير مكتب التنمية االجتماعية وادي عربه 2 زياد عطاهلل العبيات / مديرية الشؤون البلدية لمحافظة العقبة 3 مديرة مركز األميرة بسمة في الريشه 4 مديرة مدرسة بنات الريشه الثانوية 5 ختمه محمد السويلم / سلطة وادي األردن 6 طبيب مركز صحي وادي عربه اسم البلدية رئيس لجنة البلدية احمد الطورة األعضاء 1 رئيس مركز صحي رحمه 2 رئيس مركز شباب رحمه 3 حال نور الدين عمر / مديرية أشغال محافظة العقبة 4 معاذ محمد الكفاوين / بنك تنمية المدن والقرى العقبة حوض الديسه قريقرة وفينان وادي عربة قطر ورحمة 5 مديرة مدرسة بنات رحمة الثانوية للبنات 6 مديرة مدرسة قطر األساسية المختلطة