اتفاق أردني سعودي لبناء "مفاعلين نوويين"

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وكذلك الموافقة على عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خامات اليورانيوم في منطقة وسط الاردن.

وتتلخص مذكرة التفاهم بقيام فريق مختص اردني وفريق مناظر له سعودي بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه .

وسيكون لنتائج هذه الدراسة فائدة كبيرة على قطاع الطاقة الاردني لإيجاد حلول جذرية بعيدة المدى لمصادر الطاقة .

في حين سيسهم العقد الذي سيتم توقيعه بين الجانبين في مساعدة شركة تعدين اليورانيوم لتنفيذ مهامها وتعزيز الجهود الوطنية في تنويع واستغلال مصادر الطاقة .

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تنفيذي لتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .

وينص البرنامج التنفيذي على زيادة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية سيما في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم وتأهيلهم ودمجهم وفي مجالات الطفولة ورعاية المسنين وتطوير النشاط الاهلي التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني ومجال الارشاد الاسري والتوجيه الاجتماعي ومجال الدفاع والحماية الاجتماعية والاحداث.