صيانة عاجلة لمستشفى البشير

اخبار الاردن - أوعز وزير الصحة، الدكتور محمود الشياب، إلى الإدارات المعنية في الوزارة بإجراء صيانة عاجلة للمصبغة والمطبخ في مستشفى البشير.



جاء ذلك في الزيارة الثانية للوزير لمستشفى البشير خلال أقل من أسبوع؛ إذ زاره قبل عدة أيام بشكل فجائي الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وشدد الشياب على ضرورة النظافة والترتيب والتنظيم في جميع مواقع العمل، داعيا إلى إتلاف أي مواد أو أجهزة ومعدات لا يستفاد منها وإصلاح ما يمكن استخدامه، وأن تبدأ الفرق اللازمة عملها لهذه الغايات اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.



واكد الوزير الشياب ضرورة تنظيف المخازن التابعة للمستشفى وإفراغها من أي مواد غير ضرورية ليصار للاستفادة منها بشكل أفضل.