ميادة الحناوي بين الامس واليوم.. صور لا تصدق

اخبار الاردن - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحدث ظهور للفنانة ميادة الحناوي بشكل كثيف، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة والواضحة التي بدت على ملامحها.

ميادة الحناوي في أحدث ظهور لها أطلت بنحافة كبيرة، حيث ظهر وجهها خالي من أي شحوم تذكر على عكس شكلها سابقاً، كما ظهرت علامات التقدم في العمر بشكل لافت للغاية، مما دفع البعض للتخمين إنها ربما تعاني من مرض ما غيرها هكذا، بينما أكد البعض الآخر أن كل ما في الأمر إنها لم تخضع لأي عملية تجميل لإزالة التجاعيد.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة السورية ميادة الحناوي في برنامج "العاشرة مساء" عام 2016، وبدت خلاله نحيفة بعض الشيء إلا إنه يبدو إنها استمرت في خسارة الوزن.

























