"منام سرّي" وحراسة مشددة على الدقامسة

اخبار الاردن - قال سيف، نجل الجندي المسرح، أحمد الدقامسة، إن أمري الوضع الصحي، ومكان إقامة والده، سيبقيان سرا، في الأيام القادمة.

وذكر سيف أن المكان الذي يبيت فيه والده ليلا، غير معروف إلا لدائرة ضيقة من الأسرة، وعليه حراسة أمنية مشددة.

وأوضح أن عائلة الدقامسة، فضلت أن يقيم بمكان "غامض"، حفاظا على حياته.

وبيّن سيف، أن والده سيزور الطبيب قريبا، للاطمئنان عن صحته الجسدية، لكن الأمر سيبقى سرا، حتى عن المقربين في العائلة.

وأشار إلى أن والده، يعاني من السكري والضغط، ويتناول أدوية خاصة.

وأفرجت الأجهزة الأمنية، عن الدقامسة، ليل السبت الأحد، بعد انقضاء حكم المؤبد، مع الأشغال الشاقة (مدة 20 عاما).

يُذكر أن الدقامسة، قتل 7 فتيات إسرائيليات، بمنطقة الباقورة، شمالي غربي الأردن، بعد استهزائهن منه، أثناء تأديته الصلاة.خبرني