حظر الطائرات الورقية والليزر في سماء الأردن

اخبار الاردن - كشف تعديل مقترح على "نظام المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي والطيران"، عن حظر استخدام الطائرات الورقية والطائرات دون طيار، وإضاءات الليزر، في سماء الأردن، حفاظا على المجال الجوي.

وحسب مسودة النظام، المنشورة الأحد، يُحظر استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر، أو إطلاق العيارات النارية والمفرقعات والالعاب النارية، أو استخدام الطائرات الورقية، أو حيازة او اطلاق الطائرات دون طيار، بما يؤثر على سلامة الطيران.

ويعطي النظام، الحق للحاكم الإداري، باتخاذالاجراءات اللازمة بحق المخالفين، ومعاقبتهم ظمن القانون.

وتاليا الأفعال المحظورة، بالتفصيل، حسب مسودة النظام:

- استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

- اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.