حظر الطائرات الورقية والليزر في سماء الأردن
منذ 4 ساعة 40 دقيقة
اخبار الاردن - كشف تعديل مقترح على "نظام المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي والطيران"، عن حظر استخدام الطائرات الورقية والطائرات دون طيار، وإضاءات الليزر، في سماء الأردن، حفاظا على المجال الجوي.
وحسب مسودة النظام، المنشورة الأحد، يُحظر استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر، أو إطلاق العيارات النارية والمفرقعات والالعاب النارية، أو استخدام الطائرات الورقية، أو حيازة او اطلاق الطائرات دون طيار، بما يؤثر على سلامة الطيران.
ويعطي النظام، الحق للحاكم الإداري، باتخاذالاجراءات اللازمة بحق المخالفين، ومعاقبتهم ظمن القانون.
وتاليا الأفعال المحظورة، بالتفصيل، حسب مسودة النظام:
- استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران.
- اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.
- حيازة او اطلاق الطائرات دون طيار في المجال الجوي دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.
- اطلاق العيارات النارية والمفرقعات والالعاب النارية بما يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.
- استخدام الطائرات الورقية او القيام باي عمل من شأنه ان يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.
- مخالفة احكام الانظمة والتعليمات والمقاييس الصادرة سنداً لأحكام قانون الطيران المدني النافذ.