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مدعوون للتعيين.. اسماء

منذ 4 ساعة 21 دقيقة
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مدعوون للتعيين.. اسماء

اخبار الاردن - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.





















 



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